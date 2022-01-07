Dijital içerik üretici alpgenart, şu sıralar gündemde olan Togg'u Yeşilçam filmlerindeki ikonik araba sahnelerine monte etti ve ortaya bu eğlenceli çalışmalar çıktı.

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil girişimi Togg, tüm dünyanın yakından takip ettiği teknoloji fuarı CES 2022'ye katıldı ve fuarın ilk gününde kendi standında yarım saatlik bir sunum yaptı.

Togg, sedan modelini de tanıtınca tekrar gündemdeki yerini aldı. Hal böyle olunca alpgenart gündemi kaçırmayıp yaratıcılık dolu bu eserleri oluşturdu. İşte o şahane çalışmalar:

İlyas'ın "Aldırma Gönül" ismini verdiği ikonik kamyon TM 140'ın yerini Togg alırsa... (Selvi Boylum Al Yazmalım, 1977)

"Aşk bir Togg'dur, binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli." (Çiçek Abbas, 1982)

Bu sahnedeki o kötü koku güzelim Togg'un içine sinerdi. (Atla Gel Şaban, 1984)

Kızı boşver de arabayı çizdin Ferit! (Ah Nerede, 1975)

Hatasız kul olur, hatalı Togg olmaz. (Kaptan, 1984)

Kovaladıkça kaçan Togg sen misin? (Ateş Böceği, 1975)

"Domates... Domates... Haydi domates..." (Züğürt Ağa, 1985)

Emel Sayın'ı halıya sarıp kaçırdıkları araba yolda kalıyordu ama Togg kalmaz. (Mavi Boncuk, 1974)

Togg'un camları sensörlüyse İffet belki sıkışmazdı. (İffet, 1987)

Bu eğlenceli çizimleri yapan alpgenart'ı Instagram'dan da takip edebilirsiniz.