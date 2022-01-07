Zaman Kayması: Yeşilçam Filmlerdeki İkonik Araba Sahnelerinin Yerinde Togg Olsaydı Nasıl Görünürdü?

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Dijital içerik üretici alpgenart, şu sıralar gündemde olan Togg'u Yeşilçam filmlerindeki ikonik araba sahnelerine monte etti ve ortaya bu eğlenceli çalışmalar çıktı.

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil girişimi Togg, tüm dünyanın yakından takip ettiği teknoloji fuarı CES 2022'ye katıldı ve fuarın ilk gününde kendi standında yarım saatlik bir sunum yaptı.

Togg, sedan modelini de tanıtınca tekrar gündemdeki yerini aldı. Hal böyle olunca alpgenart gündemi kaçırmayıp yaratıcılık dolu bu eserleri oluşturdu. İşte o şahane çalışmalar:

İlyas'ın "Aldırma Gönül" ismini verdiği ikonik kamyon TM 140'ın yerini Togg alırsa... (Selvi Boylum Al Yazmalım, 1977)

selvi boylum al yazmalım

"Aşk bir Togg'dur, binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli." (Çiçek Abbas, 1982)

çiçek abbas

Bu sahnedeki o kötü koku güzelim Togg'un içine sinerdi. (Atla Gel Şaban, 1984)

atla gel şaban

Kızı boşver de arabayı çizdin Ferit! (Ah Nerede, 1975)

ah nerede

Hatasız kul olur, hatalı Togg olmaz. (Kaptan, 1984)

kaptan filmi araba

Kovaladıkça kaçan Togg sen misin? (Ateş Böceği, 1975)

ateş böceği araba

"Domates... Domates... Haydi domates..." (Züğürt Ağa, 1985)

züğürt ağa araba

Emel Sayın'ı halıya sarıp kaçırdıkları araba yolda kalıyordu ama Togg kalmaz. (Mavi Boncuk, 1974)

mavi boncuk araba

Togg'un camları sensörlüyse İffet belki sıkışmazdı. (İffet, 1987)

iffet araba

Bu eğlenceli çizimleri yapan alpgenart'ı Instagram'dan da takip edebilirsiniz.

togg
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Kaynak : https://www.instagram.com/alpgenart/
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