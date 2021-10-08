Çizgi Film Karakterleri Gerçek Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Gözlerimizin sadece çizgilerden ibaret şekilde görmeye alıştığı çizgi film karakterleri, muhtemelen gerçek olsalar ortaya oldukça absürd görüntüler çıkardı. Gerçek olmadılar, ancak böyle bir durumda nasıl görüneceklerini artık biliyoruz.

Birçoğumuz için çocukluğunun ve hâlâ yetişkinliğinin bile vazgeçilmezi olan çizgi filmler ve çizgi film karakterleri vardır. Renkli yapıları ile bizleri içine çeken çizgi filmlerde bulunan karakterlerin ise gerçek hayatta nasıl görünebileceklerini birçoğumuz hayal etmiştir ve belki de hâlâ ediyordur.

Acaba favori çizgi film ve animasyon karakterlerimiz gerçek hayata uyarlandıklarında hâlâ çizgi filmlerdeki gibi tatlı ve renkli olarak mı karşımıza çıkarlardı? Yoksa bu karakterler gerçek hayatın acımasızlığından paylarına düşeni alırlar mıydı? Bu sorunun cevabı olacak nitelikte içeriğimizde çizgi film karakterleri gerçek olsaydı nasıl görünürlerdi? Karşılaştırmalı olarak yakından bakıyoruz.

Buzz Lightyear (Toy Story)

Listemizin ilk sırasında birçoğumuzun en favori çizgi film serisi olan Pixar yapımı Oyuncak Hikâyesi’nden Buzz Lightyear yer alıyor. İlk filmde Buzz’ın sahip olduğu burnu havada yapıyı aynen gerçek hayata yansıtan bu çizimde Buzz, gerçekten eli yüzü düzgün nispeten yakışıklı bir adam olarak kaleme alınmış.

Homer Simpson (The Simpsons)

30 yıldır televizyonda yayın hayatına devam eden, dünyanın en çok bilinen çizgi serilerinden olan The Simpsons’ın babası Homer, biraz ürkütücü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun nedeni ise Homer’in çizgi film versiyonunda da bulunan kocaman gözleri. Homer’in çizgi film hâline sadık kalan bu çizim, bize Homer’in gerçek hayatta pek de takılmak istemeyeceğimiz bir karakter olduğunu gösteriyor.

Bart Simpson (The Simpsons)

The Simpsons karakterlerini gerçek hayata aktarabilmek bir hâyli zor. Özellikle absürt vücut yapılarıyla öne çıkan bu karakterlerin gerçek hayata aktarımlarında yine de en iyi işi Bart Simpson çizimi ortaya çıkarıyor. Gözler ve saçlar konusunda daha gerçeğe yakın bir yaklaşım izlenen bu çizimde kulaklar ve dudaklar yine absürt bir şekilde yer alıyor.

Normal fare “Mickey Mouse”

Walt Disney’in büyük zorluklar çektiği 1928 yılında evindeki fareden esinlenerek yarattığı Mickey Mouse, doğal olarak gerçekçi çiziminde yine normal bir fare olarak karşımıza çıkıyor. Fareler her ne kadar birçok insan için korkutucu ve sevilmeyen canlılar olsa da Mickey Mouse hâlâ tatlı kalmayı başarabiliyor.

Ice King (Adventure Time)

Adventure Time isimli absürt çizgi film serisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Ice King (Buz Kralı), kendi krallığını ilan ettiği Buzlar Krallığı’nda penguen hizmetçileriyle beraber yaşar. Tam tamına 1043 yaşında olan Ice King, uzun bir süre Adventure Time dizisinde baş kötü olarak yer almıştı. Buz Kralı’nın bu gerçekçi çizimi de karakterin soğuk ve sıkılmış havasını, birebir şekilde bizlere yansıtabiliyor.

Jessica Rabbit (Disney)

İlk olarak 1988 yılında vizyona giren “Who Framed Roger Rabbit” filminde Roger karakterinin karısı olarak karşımıza çıkan Jessica Rabbit, birçok seyircinin ilk ekran aşklarındandır. Normal olarak çekilen bir filme Toon Human yani insan çizgi karakter olarak eklenen Jessica Rabbit, daha sonra devam filmlerinde ve başka yapımlarda boy göstermeye devam etti.

Stewie Griffin (Family Guy)

Stewie Griffin, 1999 yılında ekranlarda boy gösteren Family Guy isimli ünlü Amerikan çizgi serisinin hem tatlı hem de tehlikeli ismi. Henüz 1 yaşında olmasına rağmen dünyayı ele geçirme gibi planları olan Stewie, bu amacı doğrultusunda her şeyi yapmayı göze alıyor. Amerikan futbolu topuna oldukça benzeyen kafasıyla Stewie, gerçeğe en yakın hâliyle bu şekilde resmediliyor.

Super Mario ve Luigi

Birçoğumuzun hâlâ açıp zaman zaman oynadığı Super Mario oyunları, hayatımızda birçok anı ve mutlu an bıraktı desek yanlış olmaz. Atarilerin başında adaptör ısıttığımız Super Mario oyununda yer alan iki İtalyan kardeş Mario ve Luigi ise gerçek hayat çizimleriyle tam bir kahraman gibi duruyorlar. Alışılmadık uzun boyları başta göze garip gelse de bu ikili, hak ettikleri görünümü kazanmışlar gibi duruyor.

Naruto ve Sasuke

Naruto anime serisinin en çok sevilen iki ismi Naruto ve Sasuke, gerçek hayata aktarıldıklarında o sert görünümlerini bir nebze de olsa kaybetmişler gibi duruyor. Özellikle şirin bir çocuk hâline gelen Naruto, sarı saçları ve boncuk gözleriyle oldukça sevimli duruyor. Animede de daha sert bir mizaca ve görünüme sahip olan Sasuke ise bu sertliği bir derece koruyabilmiş durumda karşımıza çıkıyor.

Peter Griffin (Family Guy)

Family Guy çizgi serisinin baş karakterlerinden olan ve Griffin ailesinin babası Peter Griffin, gerçek hayat çizimiyle biraz ürkütücü bir görünüme sahip oluyor. İrlanda kökenli olan Peter’ın saç rengini ve yüz ifadesini oldukça iyi yakalayan bu çizim, tabii ki işin içerisine biraz absürtlük katmış durumda. Peter’ın boynuyla birleşen acayip büyük çenesi çizime aynen aktarılırken, gözlük numaraları büyütülmüş ve gözlerinin önünde sanki büyüteç varmış gibi bir görünüm elde edilmiş.

Fred Çakmaktaş

Yine çizgi filmdeki yüz hatları korunarak gerçek hayata uyarlanan bir diğer karakterimiz, Fred Çakmaktaş oluyor. Çizim her ne kadar absürt olsa da birkaç saniye dikkatli bir şekilde baktığınızda, Fred Çakmaktaş’ı tanıdığınız birilerine benzetmeye başlıyorsunuz. Özellikle yabancı sosyal ağlarda bu Fred Çakmaktaş çizimi oldukça fazla John Travolta’ya benzetiliyor.

Barney Moloztaş

Yoldaşı Barney Moloztaş olmadan tabii ki bir Fred Çakmaktaş düşünülemez. 80’ler ve 90’lar kuşağı çocukları her sabah televizyon başına kilitleyen Çakmaktaşlar, birçoğumuzun unutamadığı bir çizgi dizi. Çakmaktaşlar çizgi dizisinde bulunan karakterlerin ise dizideki yüz hatlarıyla gerçek hayatta biraz ürkütücü bir şekilde karşımıza çıktıklarını belirtmek gerekiyor.

Çizgi film karakterleri de sever: Johnny Bravo ve Daphne

Aslında Johnny Bravo ve Daphne, bambaşka çizgi filmlere ait karakterler olsalar da garip bir şekilde bir araya geldikleri bir çizgi film bölümü bulunuyor. Hepimizin sevdiği Scooby Doo çizgi film serisinin bir bölümünde çizgi film dünyasının yaramaz adamı Johnny Bravo’da Scooby Doo ekibine katılıyor. Bir bölüm ekiple vakit geçiren Bravo, Daphne’ye de kur yapmaktan geri kalmıyor.

South Park (Stan, Kyle, Eric ve Kenny)

1997 yılından bu yana ekranlarda olan The Simpsons gibi en uzun soluklu çizgi serilerden biri olan South Park, diziyle aynı isimli kurmaca bir şehirde yaşayan 4 çocuğun hikâyesini anlatıyor. Gündelik hayata ve çocukların büyürken hissettiklerine oldukça nükteli bir şekilde değinen bu South Park, kendine has karakterleri ve olayları anlatış biçimiyle de bizleri oldukça fazla eğlendiriyor.

Çizgi film karakterleri gerçek olsaydı nasıl görünürlerdi? Sorusunu yanıtlayan nitelikteki çizimlere baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Sizlerin favori çizgi film karakterleri neler? Sizce hangi çizim gerçeğe en yakın bir şekilde oluşturulmuş? Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.