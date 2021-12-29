Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerdeki fahiş fiyatların düşmesi için stokçulara seslenmiş, stokçuluktan oldukça rahatsız olduğunu belirtmişti. Bunun ardından Türkiye Perakendeciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı bugün bazı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatlar sebebiyle stokçuları hedef göstermiş ve "Bedelini ağır ödeyecekler" diye uyarıda bulunmuştu. Konya'da federasyon üyesi market zinciri sahipleri ve dernek başkanlarıyla bir araya gelen Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Gelen Başkan Yardımcı Ali Kaya da son dönemde ekonomide meydana gelen gelişmelere dair değerlendirmeler yaptıklarını ifade etti.

Yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve rafta fiyatların geri gelmesiyle ilgili değerlendirmede bulunuyoruz. Şu an zaten yerel marketlerin birçoğu fiyatları indirdi. Fabrikaları da zorluyoruz bu konuda." şeklinde kaydeden Kaya, şu an yüzde 30’a varan indirimler uygulandığını da sözlerine ekledi. Kaya ayrıca bir marketin fiyatları düşürmesinin zincirleme bir reaksiyon oluşturduğunu ve bunun sonucunda rekabetçi diğer marketlerin de fiyatları düşürdüğünü ifade etti.

Marketlerde %40 indirim bekleniyor:

İndirimleri uygulayarak fiyatları düşüren ilk ilin Konya olduğunu belirten Kaya, "Bu zincirleme oluyor. Bir market indirime girdiğinde rekabet oluyor. Biri yağın fiyatını indirdiğinde diğeri de indirmeye başlıyor. Bu zincirleme, Türkiye'deki tüm marketler ister istemez indirmek zorunda kalıyor çünkü müşteri kaybına uğruyor. Bu konuda Konya öncü oldu.” ifadelerini kullandı.

Market raflarındaki ürünlerin fiyatlarının ilk aşamada yüzde 20-30'a kadar indiğini ve bir ay sonra da fiyatların yüzde 40 aşağı ineceğini tahmin ettiklerini aktaran Kaya, konuya dair olarak "Şu anda yüzde 30'a yakın fiyatlar indi ve inmeye devam edecek. Çünkü inmek, indirmek zorunda. Yeni fiyatlı ürünler daha bitmediği için ilk başta yüzde 30 ile başladı. Bir aylık süreçte kurun böyle devam etmesiyle yüzde 40 daha iner. Buna temel gıda ve temizlik dahil." açıklamasında bulundu.

Fiyatların fahiş oranlarda yükselmesinin sebebi olarak kur ve stokçuluğu gösteren Kaya, tüketicilerin zarar görmemesi adına sektörün “zararına bile” uygulamalarda bulunduğunu kaydetti. Sözlerine kurun değerlenmesi ve geriye gelmesi sonrası piyasada adeta ‘bahar’ havası yaşandığını belirterek devam eden Kaya, "Ocak ayındaki siparişlerimizi iptal ettik, yani onlara da tepki gösterdik. Fiyatlarımızı yeni fiyata uyarlasınlar." diye de ekledi. Ayçiçek yağı fiyatlarının fahiş fiyatların en çok yansıdığı ürünlerden biri olduğunu aktaran Kayan, bu süreç içerisinde 116 TL’ye tedarik edilen ayçiçek yağının 125 TL’ye satıldığını belirterek, “Şimdi Konya'da 28 şubesi olan marketlerimizde 90 liraya satılıyor. Çünkü piyasanın fiyatları düşürme adına ilk düşüren biz olduk.“ ifadelerini kullandı.