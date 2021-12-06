Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Stokçuluk Yapanlara Sert Çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede artan fiyatların ardından stokçuluk yapanlara yönelik sert çıkış yaptı ve bedelini ağır ödeyeceklerini söyledi. Erdoğan, asgari ücret hakkında da ufak bir açıklamada bulundu.

Haftalardır süren kur dalgalanmaları, beraberinde enflasyonda artışa ve alım gücünde ciddi bir düşüşe neden oldu. Öte yandan birçok tedarikçi ve satıcı, döviz dalgalanmaları nedeniyle daha yüksek bir fiyat belirlenmesi beklenen ürünleri elinde tutmaya başladı. Ülkede artan stokçuluğun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi.

Katar’a resmi ziyaret öncesi açıklama yapan Erdoğan, piyasadaki yüksek fiyat artışları ve bazı ürünlerin raflarda bulunmaması ve stoklandığı iddialarıyla ilgili konuştu. Kendisinin en çok rahatsız olduğu konunun stokçuluk olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bedelini ağır ödeyecekler”

“Stokçuluk, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde haramdır, böyle bir şeye gidemezsiniz. Görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var her alanda. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Kapalı alanlara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle yapıyorlar. Gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Ticari müeyyide çok düşük. Mehmet Bey'e de söyledim, 'Hazırlıklarınızı yapın', müeyyideyi onları rahatsız edecek noktaya çıkaralım ki ondan sonra yapabiliyorsa yapsın bakalım. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun, bedelini ağır ödeyeceksin. Hele hele gıdada bunu yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz.”

Asgari ücret hakkında da açıklamalar yaptı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, stokçuluğun yanı sıra asgari ücret hakkında da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, görüşmelerin devam ettiğini, işçilerin kesinlikle zora sokulmayacağını belirtti. En ideal ve uygun seçeneği gerek brüt ve gerek net olarak masaya yatıracaklarını ve karar vereceklerini duyurdu. İşvereninin de alınan karardan memnun olması gerektiğini hatırlattı.