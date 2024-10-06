Bazen markete girdiğinizde “Şu makarna nerede ya? Geçen hafta burada mıydı sanki?" yanılgısına düştüğünüz oldu mu? Eğer cevabınız “evet” ise yalnız değilsiniz ama sebebini bilmiyor olabilirsiniz.

Marketlerin ürün yerlerini sıklıkla değiştirmesinin ardında bazı stratejiler var.

Alışveriş deneyimlerimizi değiştiren, algımızla oynanan sebepleri açıklıyoruz.

Ürün yerleşimi sadece düzen değişikliğinden ibaret değil.

Marketlerin başarı stratejilerinin altında çok fazla veri var. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını anlamak için epeyce araştırma yapılıyor.

Veriler arasındaki tabii ki hangi ürünlerin hangi raflarda daha çok dikkat çektiği, hangi rotaların müşteriler tarafından tercih edildiği gibi başlıklar da var.

İşte alınan bu veriler ile de marketler sık sık düzenlemeye giderek insanların dikkatini farklı ürünlere çekmeye odaklanıyor. Çünkü doğamız gereği alışık olduğumuz rotalardan gidiyoruz ve bu yüzden göz önündeki yeni ürünleri kaçırabiliyoruz.

Daha fazla satış taktiği önemli nedenlerden biri.

Marketlerin para kazanma stratejisi altında aslında yüksek kar marjları değil satın alınan ürün sayısı var. Yani tüketici markete girdiğinde ne kadar çok ürün alırsa aslında işletme o kadar para kazanıyor.

Hâl böyle olunca da amaç bizlere daha fazlasını satmak oluyor. Ürün yerleşimindeki değişiklikler de bu stratejinin bir parçası.

Örneğin süt gibi temel ihtiyaçların düzenini pek bozmazlar ve marketlerin arka kısmında yer alır çünkü bu ürünlere ulaşana kadar diğer raflardan geçmek ve gereksiz gibi görünen ama aslında marketin satış hacmi için önemli ürünleri de sepetimize ekleriz.

Olması gerekenden daha fazla zaman geçirmek marketlerin asıl istediği şey.

Ürünler değişince markette daha fazla zaman geçiriyoruz çünkü istediğimiz ürünü ararken aslında gözlerimiz diğer raflara da takılıyor ve bu da bize farklı ürünleri deneme şansı sunuyor.

Düşünün her şey yerli yerinde ve alıştığınız bir düzen var. Aynı düzenle alışveriş yapar, markette fazla zaman geçirmeden ihtiyaçlarınızı alıp çıkarsınız.

Kısacası daha fazla zaman geçirmek daha fazla harcama yapmakla doğru orantılı.

Promosyon ürünlerin de öne çıkarılması ile yerlerinin değiştirilmesi, keşif yapma arzusu ve diğer tüm detaylarla aslında marketler, değişimlerden hep kazanıyor.

Bir dahaki sefere markette ürün ararken kaybolursanız ya da sepetinizin ihtiyaçtan daha fazlasıyla dolduğunu anlarsanız bu stratejinin parçası olduğunuzu hatırlayabilirsiniz.

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