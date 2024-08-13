Marketlerin ortak özelliklerinden biri, birçoğunda içeriyi aydınlatacak pencere olmaması. Peki bunun asıl sebebi ne?

Marketlerde pencere yerine sadece yapay aydınlatmalar olduğunu fark etmiş miydiniz? Bu hangi markete giderseniz gidin böyledir.

Sahiden de neden marketlerde hiç pencere yok? Hepsinin ortak özelliği olduğuna gre vardır bir bildikleri, değil mi? Mantıklı bulacağınız cevabını açıklayalım!

Sadece giriş kapıları camdan olabiliyor.

Marketlerin giriş ve çıkış kapıları genellikle camdan oluyor ve buradan içeri ışık girebiliyor ancak içeri doğru gidildiğinde bunun dışında başka hiçbir doğal ışık olmuyor. Bazı istisnalar olabilir ancak büyük oranda böyle diyebiliriz.

Bunun ilk sebebi, psikolojik etkisi. Dışarıyı göremediğimizde, askıya alınmış bir zaman duygusunun içine giriyoruz. Orada ne kadar vakit geçirdiğimizi de fark etmiyoruz. Ancak pencere olmamasının bunun dışında başka mantıklı sebepleri de var.

Gıdaların güvenliği için gerekli.

Güneş ışığını içeri alan pencereler olsaydı marketlerdeki ürünlerin paketlerinde solma veya bazı ürünlerde bayatlama, bozulma olabilirdi. Yalnızca paketteki solma bile tüketiciyi o üründen epey uzak tutacak bir şey.

Bunun önüne geçmek için yapılabilecek bir şey yok mu? Var. UV kaplamalı camlar kullanılabilir ancak doğal olarak maliyet artar. Bu yüzden hem psikolloji hem de gıda güvenliği açısından en mantıklısı marketlerde pencere olmaması gibi görünüyor.

Siz daha önce, marketlerde pencere olmadığını fark etmiş miydiniz yoksa bu içerik sayesinde mi aydınlandınız? Yorumlara yazın!

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