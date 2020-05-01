Marmara Denizi'ni Kızıla Döndüren Olay: Alg Patlaması

Maramara Denizi'nin Gemlik Körfezi kıyısında, tek hücreli organizmaların fazla üremesi ve sonrasında toplu halde su yüzeyine çıkmalarıyla oluşan Alg patlaması sonucu kızıl bir görüntü meydana geldi. Her yıl bahar aylarında meydana gelen Alg patlamasının oluşturduğu görüntü dikkat çekti.

Aşırı derecede üreyen tek hücreli organizmaların toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla ve artan hava sıcaklarının da etkisiyle biyolojik bir mevsimsel olay olarak adlandırılan Alg patlaması, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi kıyısını kızıla boyadı.

Sucul ekosistemlerde görülen bir veya birkaç Alg türünün, besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının çoğalmasına, sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyinin kızıl bir görünüme bürünmesine neden oluyor.

'Endişe Verici Bir Durum Yok'

Bu konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer, "Her yıl Nisan sonları ve Mayıs ayının başlarında denizde gördüğümüz normal doğadaki mevsimsel bir durumdur. ALG patlaması dediğimiz planktonların denizde oksijen çoğalmasıyla gel-git olayından ötürü genelde körfezlerde ve kıyı sularımızda görülür. Yaklaşık bir ay kadar sürer. Gel-git olaylarında ve denizin kendisine gelmesiyle oluşur. Endişe verici bir durum yoktur. Doğal, mevsimsel bir durumdur" dedi.