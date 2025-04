Apple'ın bu sene tanıtacağı iPhone 17 ailesinin en ucuz telefonu olacak standart iPhone 17'de nasıl özellikler yer alacak? İşte cihaz hakkında bilmeniz gereken her şey.

iPhone 17 ailesinin tanıtılmasına az bir süre kaldı. 4 telefondan oluşacak seri, Eylül 2025’te resmen bizlerle buluşacak. Her yıl olduğu gibi ilk gösterilen model, standart iPhone 17 olacak. Peki ailenin en ucuz telefonu olacak iPhone 17’de nasıl özellikler göreceğiz? Fiyatı ne kadar olacak?

Bu içerikte şimdiye kadar çıkan tüm sızıntıları bir araya getirerek iPhone 17’nin özelliklerine bakıyoruz. iPhone 16 mı almak yoksa iPhone 17’yi mi beklemek mantıklı. Gelin detaylarıyla birlikte inceleyelim.

Tasarım:

*Konsept tasarım

Apple, iPhone 17 ailesinde bazı büyük tasarım değişiklikleri planlıyor. Ancak bu değişiklikler, yalnızca Air ve Pro modellerinde olacak. Yani standart iPhone 16’da pek bir değişiklik görmeyeceğiz. Cihaz, iPhone 16’ya benzeyen bir görünümle gelecek. Pro ve Air’daki arka üst kısmı kaplayan Google Pixel benzeri kamera tasarımı bu cihazda yer almayacak.

Arka tarafta geçen yıl kullanılmaya başlayan pil şeklinde tasarıma sahip 2’li kamera kurulumu yer alacak. Önde ise ince çerçevelere sahip Dinamik Ada’lı ekran tasarımı bulunacak. Tek farkı, biraz daha büyük olması olabilir. Ona ekran kısmında değineceğiz.

Ekran:

iPhone 17 serisiyle birlikte Plus modele veda edeceğiz, yerine Air isimli bir model gelecek. İşte bu yüzden Apple, düz iPhone 17’nin ekranını büyütmeyi planlıyor olabilir. Geçen seneki standart model 6,1 inçlikti. iPhone 17’de ise Plus sevenleri de mutlu etmek için 6,3 inçlik bir ekran görmemiz olası. Sürekli açı kekran (Always on Display) özelliğinin bu modele geleceğini de ekleyelim.

Bu sene Apple, kullanıcılara “Sonunda!” dedirtecek bir ekran değişikliği yapacak ve 60 Hz inadından vazgeçecek. Artık en ucuz iPhone modelinde de eskiden sadece Pro’larda gördüğümüz 120 Hz ProMotion yenileme hızı kullanılacak. OLED panel kullanımı devam edecek. Bir iddiaya göre tüm iPhone 17 modellerinde verimliliği ciddi oranda artıran LTPO panellerde görme ihtimalimiz var. Önceden sadece Pro modellerde bu teknoloji vardı.

Performans:

iPhone modelleri her sene Apple’ın yeni nesil işlemcilerinde güç alıyordu. Bu yılki telefonlarda da bu yaklaşım devam edecek. Apple, seride A19 ve A19 Pro işlemcileri kullanacak.

Standart iPhone 17 modeli, iPhone 17 Air ile birlikte A19 işlemciden güç alacak. Bu işlemci hakkında çok fazla detay yok ancak yapay zekâ özellikleri konusunda iyileştirilmiş, aynı zamanda genel olarak daha iyi CPU ve GPU performansı veren bir çip olacağını tahmin edebiliriz. Önceki nesle göre daha hızlı ve verimli bir cihaz olmasını sağlayacaktır.

RAM tarafına geldiğimizde Apple Intelligence özelliklerini destekleyecek olması nedeniyle 8 GB ile sunulmasını bekliyoruz. Depolama ise 128 GB’tan başlayacak, 512 GB’a kadar yükselecek.

Kamera:

*Konsept tasarım

Tıpkı iPhone 16 gibi ikili kamera kurulumundan oluşan bir telefon olacağını söylemiştik. Arkada, Apple’ın birçok cihazında kullandığı 48 MP’lik fusion ana kamerayı göreceğiz. Ona 12 MP’lik ultra geniş kamera eşlik edecek.

En önemli iyileştirme ön kamerada olacak. Apple, bu sene normalde 12 MP olan selfie kamerasını değiştirerek 24 MP’lik kameralara geçmeyi planlıyor. Bu sevindirici değişiklik, kullanıcıların çok daha kaliteli selfie çekimler yapmamıza olanak tanıyacak.

Pil:

*iPhone 16

Pil konusunda maalesef herhangi bir bilgi yok. Ancak iPhone 16’ya göre çok fazla değişiklik olmayacağını söyleyebiliriz. iPhone 16’da 3600 mAh’lik batarya vardı ve 22 saat civarı pil ömrü sunuluyordu. Telefon, minik iyileştirmeler dışında muhtemelen aynı kalacak. 35W desteği ve MagSafe kablosuz şarj desteğiyle geleceğini de belirtelim.

Başka nasıl özellikler göreceğiz?

iPhone 17 modeli, ailenin diğer üyeleri gibi Apple’ın yeni işletim sistemi sürümü iOS 19’la kutudan çıkacak. Apple'ın kendi Wi-Fi çipiyle daha iyi verimlilik ve bağlantı sunacak Wi-Fi 7 desteği, Bluetooth 5.3 de beklenen özellikleri arasında. Her sene iPhone’larda yeni renkler görüyorduk. Şu anda bu konu hakkında bir detay yok ancak bu seneki modellerde de görmemiz olası.

iPhone 17 teknik özellikleri

Ekran 6,3 inç

120 Hz ProMotion

LTPO

Super Retina XDR OLED

2556 x 1179 çözünürlük İşlemci A19 RAM 8 GB Depolama 128/256/512 GB Arka kamera 48 MP (f/1.6) ,

12 MP (f/1.6) 2x zoom Ön kamera 24 MP Batarya 3600 mAh civarı (kesin değil)

22 saat pil ömrü (kesin değil)

MagSafe desteği

35W hızlı şarj İşletim sistemi iOS 19

iPhone 17 tahminî fiyatı