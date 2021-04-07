Mars Helikopteri Ingenuity'den İlk Renkli Fotoğraf Geldi

Başka bir gezegen üzerinde havalandırılacak olan ilk helikopter Ingenuity'nin son testleri yapılıyor. Bu küçük aracın kamerasından çekilen ilk renkli görüntüler ise Dünya'ya ulaştı.

Kızıl Gezegen Mars'ın keşfi için çalışmalarına devam eden kurumlardan biri de NASA. Ajans, içinde milyonlarca Türk'ün isminin de yer aldığı Perseverance adlı yüzey aracını ve Ingenuity adlı küçük helikopteri geçtiğimiz aylarda Mars'a indirmiş ve çalışmalara başlamıştı.

Jezero kraterinde bulunan küçük helikopterin kamerasıyla çekilmiş olan ilk görüntüler de gezegenimize ulaştı. Henüz havalanmamış olan aracın kamerasından gelen bu düşük çözünürlüklü fotoğrafta Perseverance'ın iki tekerleği de kısmen kadrajda yer alıyor.

Ingenuity'den ilk fotoğraf

Görüntüler, küçük helikopterimsi araç 3 Nisan tarihinde gezegen yüzeyine yerleştirildikten, Perseverance'tan tamamen ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra çekildi. Aracın test uçuşlarında daha yüksek kaliteye sahip birkaç kare daha yakalaması planlanıyor.

NASA, Kızıl Gezegen'deki son çalışmalarında bölgeden çeşitli toz, toprak ve kayaç örneği toplamayı planlıyor. Bu toplanan örnekler daha sonra Avrupa Uzay Ajansı tarafından gerçekleştirilecek olan bir görevle incelenmek üzere Dünya'ya getirilecek.

Çalışmalarda ayrıca Mars astrobiyolojisi üzerine de çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların amacı ise gezegen yüzeyinde geçmişte yaşamış olması mümkün olan mikrobik yaşamın izlerini ortaya çıkarabilmek olarak açıklanmıştı.

Ay üzerinden Mars'a seyahat

2020 yılında başlayan Perseverance görevi, NASA'nın Ay'dan Mars'a keşif yaklaşımının da bir parçası konumunda bulunuyor. Bu yaklaşımın parçası olan diğer görevlerden Artemis'te ise amaç Ay'a gitmek olacak.

Hedefinde Mars olan tek organizasyon da NASA değil. Elon Musk'ın liderliğindeki SpaceX de Kızıl Gezegen'i kolonileştiren ilk özel şirket olmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Belki çok da uzak olmayan bir gelecekte Mars'a inen ilk insanlara da şahit olacağız.