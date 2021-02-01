10 Kat Daha Hızlı Gidebilen Füzyon Roketi Tasarlandı

ABD'li bilim insanı Fatima Ebrahimi, normal roketlerden 10 kat daha hızlı gidebilen füzyon roketi tasarladı. Manyetik alanlar sayesinde saniyede 20 kilometre hız elde edebilen yeni roket tipi, insanlığı Mars'a çok daha hızlı bir şekilde taşıyabilir.

İnsanlığın uzaya dair keşifleri, gezegenler arasında bulunan uzun mesafeler yüzünden son derece kısıtlı bir şekilde gerçekleştirelebiliyor. Çoğumuzun bildiği üzere insanlığın bir sonraki hedefi Mars’a koloniler kurmak, ancak hızlı bir motora sahip uzay aracı daha inşa edilmediği için kızıl gezegene ayak dahi basabilmiş değiliz.

ABD Princeton Plazma Fizik Laboratuvarı’nda görev alan fizikçi Fatima Ebrahimi, manyetik alanlarla güçlenen bir iticiyle, normal roketlerden 10 kat daha hızlı gidebilen bir füzyon roketi geliştirdi. Henüz geliştirme aşamasında olan bu roket tipi, insanlığı Mars’a ve hatta ötesine götürebilir.

Füzyon roket hem daha hızlı hem de daha az maliyet gerektiriyor

Uzayda uzun mesafeleri yolculuklar, kimyasal motorlu roketlerin itiş gücünün az olmasıyla aylar, hatta uzun yıllar sürebiliyor. Kimyasal motorlar, uzun süre hızlı itiş gücüne sahip olamıyor, dakikalarca yakıt tüketebiliyorlar ancak sadece bir madeni paranın ağırlığı kadar itiş gücü elde edebiliyorlar. Bu da astronotların diğer gezegenlere ayak basıp keşif yapmasını engelliyordu. Ancak bilim insanı Fatima Ebrahimi’nin tasarladığı yeni motor tipi, oyundaki kartları yeniden dağıtabilecek bir yenilik olarak kabul ediliyor.

Ebrahimi’nin tasarladığı roket, henüz teori aşamasında ancak bilim insanı bu motorun yakın zamanda prototipinin yapılacağını belirtmiş. Roket motoru, Güneş’in bolca sahip olduğu manyetik alanlardan yararlanarak plazma parçacıklarını fırlatıyor ve bu sayede son derece hızlı bir itiş gücü elde ediyor.

Plazma adı verilen bu atom ve parçacıklar, manyetik çizgiler tarafından tetiklendiği anda saniyede 20 kilometre hızında bir itiş gücüne sahip oluyor. Hızlandıktan sonra da manyetik parçacık da dahil olmak üzere termal ve kinetik enerji üretilmeye başlanıyor, bu da roketin manyetik alandan çıktıktan sonra bile itiş gücü üretmesine olanak sağlıyor.

Bilgisayar ortamında yapılan deneyler sonucunda Ebrahimi’nin tasarladığı roketin gerçekten de hızlı olduğu ve bu roketin insanları 10 kat daha hızlı bir şekilde Mars’a götürebileceği kanıtlandı. Yeni konsept, sadece hızlı bir uzay aracı olmakla kalmayacak, aynı zamanda uzay araçlarının daha az maliyetle üretilmesini sağlayacak.