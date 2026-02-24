[24-30 Şubat] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Bu Fırsatlar Kaçmaz)

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|22.49$ (-%50)
|Kingdom Come: Deliverance
|22.99$
|4.59$ (-%80)
|ARK: Survival Ascended
|44.99$
|11.24$ (-%75)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|6.39$ (-%80)
|ULTRAKILL
|9.99$
|6.49$ (-%35)
|Metro Exodus
|22.99$
|3.44$ (-%85)
|Echoes of the End: Enhanced Edition
|29.99$
|11.99$ (-%60)
|The Stanley Parable: Ultra Deluxe
|24.99$
|12.49$ (-%50)
|Beyond: Two Souls
|15.99$
|1.59$ (-%90)
|METAL EDEN
|29.99$
|7.49$ (-%75)
|Undisputed
|37.49$
|16.87$ (-%55)
|RIDE 5
|49.99$
|9.99$ (-%80)
|Car Dealership Simulator 2
|6.99$
|6.29$ (-%10)
|Age of History 3
|6.49$
|4.54$ (-%30)
|DUSK
|8.99$
|2.69$ (-%70)
|Blazing Sails
|7.99$
|2.39$ (-%70)
|Outward Definitive Edition
|29.99$
|4.49$ (-%85)
|Heavy Rain
|15.99$
|1.59$ (-%90)
|60 Seconds! Reatomized
|5.79$
|2.89$ (-%50)
|Empire of the Ants
|31.99$
|12.79$ (-%60)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.