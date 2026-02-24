[24-30 Şubat] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Bu Fırsatlar Kaçmaz)

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 22.49$ (-%50) Kingdom Come: Deliverance 22.99$ 4.59$ (-%80) ARK: Survival Ascended 44.99$ 11.24$ (-%75) Detroit: Become Human 31.99$ 6.39$ (-%80) ULTRAKILL 9.99$ 6.49$ (-%35) Metro Exodus 22.99$ 3.44$ (-%85) Echoes of the End: Enhanced Edition 29.99$ 11.99$ (-%60) The Stanley Parable: Ultra Deluxe 24.99$ 12.49$ (-%50) Beyond: Two Souls 15.99$ 1.59$ (-%90) METAL EDEN 29.99$ 7.49$ (-%75) Undisputed 37.49$ 16.87$ (-%55) RIDE 5 49.99$ 9.99$ (-%80) Car Dealership Simulator 2 6.99$ 6.29$ (-%10) Age of History 3 6.49$ 4.54$ (-%30) DUSK 8.99$ 2.69$ (-%70) Blazing Sails 7.99$ 2.39$ (-%70) Outward Definitive Edition 29.99$ 4.49$ (-%85) Heavy Rain 15.99$ 1.59$ (-%90) 60 Seconds! Reatomized 5.79$ 2.89$ (-%50) Empire of the Ants 31.99$ 12.79$ (-%60)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.