Mart 2026 Skoda Fiyat Listesi: Superb'de Kaçırılmayacak Kampanya!

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Firma bu ay tüm kozları oynamış durumda. Öyle ki zamlanan, indirim yapılan ve fiyatı değişmeyen modeller var.
Peki Skoda'nın sıfır araba fiyatları nasıl oldu? İşte Skoda Mart 2026 fiyat listesi...
Skoda fiyatları - Mart 2026
|Model
|Şubat Başlangıç Fiyatı
|Mart Başlangıç Fiyatı
|Fabia
|1.776.200 TL
|1.829.900 TL
|Scala
|1.854.900 TL
|1.791.400 TL
|Octavia
|2.522.200 TL
|2.522.200 TL
|Superb
|3.699.900 TL
|3.682.500 TL
|Kamiq
|1.861.400 TL
|1.861.400 TL
|Karoq
|3.072.700 TL
|3.149.900 TL
|Kodiaq
|3.699.900 TL
|3.699.900 TL
|Yeni Elroq
|2.469.900 TL
|2.469.900 TL
|Yeni Enyaq Coupe
|3.599.900 TL
|3.599.900 TL
|Yeni Enyaq
|3.499.900 TL
|3.499.900 TL
Fabia fiyatları - Mart 2026:
|Motor - Yakıt
|Donanım - Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|1.829.900 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Monte Carlo, Otomatik
|2.214.900 TL
Skoda Fabia, kompakt sınıfın pratik, geniş ve ekonomik seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Skoda'nın güncel tasarım dilini taşıyan Fabia, keskin hatları ve modern görünümüyle dikkat çekiyor. İç mekanda geniş yaşam alanı ve akıllıca tasarlanmış saklama çözümleriyle günlük kullanıma uygun bir pratiklik sağlıyor. Özellikle bagaj hacmiyle sınıf standartlarının üzerinde bir performans sergileyen Fabia, aileler ve aktif yaşam tarzına sahip bireyler için ideal bir seçenek.
Fabia opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|18.519 TL
|Elite, Premium
|Exclusive Renk
|18.519 TL
|Elite, Premium
Scala fiyatları - Mart 2026:
|Motor - Yakıt
|Donanım - Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.791.400 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|2.144.900 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|2.274.900 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Monte Carlo, Otomatik
|2.305.700 TL
Skoda Scala, Fabia'dan daha büyük ve Octavia'dan daha kompakt yapısıyla hatchback segmentinde genişlik ve pratiklik sunan bir model olarak konumlanıyor. Skoda'nın güncel tasarım dilini yansıtan Scala, modern ve dengeli hatlarıyla dikkat çekiyor. İç mekanda sınıfının en genişlerinden biri olan yaşam alanı ve cömert bagaj hacmiyle (yaklaşık 467 litre), özellikle aileler ve eşya taşıma ihtiyacı olan kullanıcılar için oldukça uygun.
Scala opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|18.519 TL
|Elite, Premium, Monte Carlo
|Exclusive Renk
|18.519 TL
|Elite, Premium, Monte Carlo
|Panoramik Cam Tavan
|39.352 TL
|Elite, Premium, Monte Carlo
Octavia fiyatları - Mart 2026:
|Motor - Yakıt
|Donanım - Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Elite, Otomatik
|2.639.900 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Premium, Otomatik
|2.522.200 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Prestige, Otomatik
|3.299.900 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Sportline, Otomatik
|3.299.900 TL
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli
|RS, Otomatik
|5.429.900 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Combi Sportline, Otomatik
|3.399.900 TL
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli
|Combi RS, Otomatik
|5.529.900 TL
Octavia, geniş iç hacmi, konforu ve pratikliğiyle öne çıkan, orta sınıfın en dikkat çekici modellerinden biri olmaya devam ediyor. Yenilenen dış tasarımıyla daha modern ve şık bir görünüme sahip olan Octavia, iç mekanda kaliteli malzemeler ve büyük multimedya ekranı gibi özelliklerle konforlu ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Özellikle devasa bagaj hacmi sayesinde aileler ve uzun yolculuklar için ideal bir çözüm sunarken, verimli motor seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara cevap veriyor.
Octavia opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|21.930 TL
|Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS
|Exclusive Renk
|21.930 TL
|Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS
Superb fiyatları - Mart 2026:
|Motor - Yakıt
|Donanım - Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Premium, Otomatik
|3.774.900 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Prestige, Otomatik
|3.741.600 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Sportline, Otomatik
|3.682.500 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|L&K Crystal, Otomatik
|4.899.900 TL
|2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4
|L&K Crystal, Otomatik
|6.849.900 TL
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4
|L&K Crystal, Otomatik
|6.949.900 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Combi Prestige, Otomatik
|4.569.900 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Combi L&K Crystal, Otomatik
|5.019.900 TL
|2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4
|Combi L&K Crystal, Otomatik
|6.969.900 TL
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4
|Combi L&K Crystal, Otomatik
|7.069.900 TL
Skoda Superb, markanın amiral gemisi modeli. Dış tasarımı keskin ve modern hatlarıyla dikkat çekerken, iç mekanda lüks ve fonksiyonellik mükemmel bir dengeyle birleşiyor. Geniş yaşam alanı, özellikle arka koltuklarda sunulan diz mesafesiyle uzun yolculuklarda bile üst düzey konfor sağlarken, yüksek kaliteli malzemeler ve işçilikle donatılan kokpitte, büyük dokunmatik multimedya ekranı, dijital gösterge paneli ve gelişmiş bağlantı özellikleriyle modern bir kullanıcı deneyimi sunuluyor.
Superb opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|21.930 TL
|Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal
|Exclusive Renk
|21.930 TL
|Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal
Kamiq fiyatları - Mart 2026:
|Motor - Yakıt
|Donanım - Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.861.400 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|2.269.900 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|2.534.900 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Monte Carlo, Otomatik
|2.359.500 TL
Kamiq, şehirli bir SUV'un kompakt boyutlarını hatchback pratikliğiyle birleştiren bir model olarak öne çıkıyor. Skoda'nın güncel tasarım dilini taşıyan Kamiq, modern ve dinamik bir dış görünüme sahipken, özellikle genç ve aktif kullanıcılara hitap ediyor. İç mekanda sınıfının en geniş diz ve baş mesafelerinden birini sunarak yolcularına ferah bir ortam sağlayan Kamiq, akıllıca tasarlanmış saklama alanları ve yaklaşık 400 litrelik bagaj hacmiyle günlük kullanımda oldukça pratik.
Kamiq opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|18.519 TL
|Elite, Premium
|Exclusive Renk
|23.148 TL
|Elite, Premium
|Panoramik Cam Tavan
|38.889 TL
|Elite, Premium
Karoq fiyatları - Mart 2026:
|Motor - Yakıt
|Donanım - Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|3.149.900 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Prestige, Otomatik
|3.197.600 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Sportline, Otomatik
|3.289.700 TL
Skoda Karoq, kompakt SUV segmentinde geniş iç hacmi, konforu ve pratikliğiyle öne çıkıyor. Modern tasarımı ve VarioFlex arka koltuk sistemiyle esnek bir kullanım sunan Karoq, 521 litrelik cömert bagaj hacmiyle ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Gelişmiş multimedya ve bağlantı özellikleriyle donatılan araç, verimli benzinli motor seçenekleriyle hem performans hem de ekonomi sunarak çok yönlü bir SUV deneyimi vadediyor.
Karoq opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|21.930 TL
|Elite, Prestige, Sportline
|Exclusive Renk
|21.930 TL
|Elite, Prestige, Sportline
|Panoramik Cam Tavan
|41.667 TL
|Elite, Prestige, Sportline
Kodiaq fiyatları - Mart 2026:
|Motor - Yakıt
|Donanım - Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Premium, Otomatik
|3.699.900 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Prestige, Otomatik
|3.993.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Sportline, Otomatik
|4.422.800 TL
|2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4
|Prestige, Otomatik
|6.056.400 TL
|2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4
|Sportline, Otomatik
|6.289.300 TL
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4
|RS, Otomatik
|6.615.300 TL
Skoda Kodiaq, markanın büyük SUV modeli olarak geniş aileler ve macera arayanlar için ideal bir seçenek. Yenilenen dış tasarımıyla daha modern ve prestijli bir duruş sergileyen Kodiaq, iç mekanda yedi kişiye kadar yolcu kapasitesi ve yaklaşık 910 litreye varan bagaj hacmiyle rakipsiz bir pratiklik sunuyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve büyük dokunmatik multimedya ekranı gibi teknolojik özelliklerle donatılan araç, konforlu ve modern bir kullanıcı deneyimi vadediyor.
Kodiaq opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|21.930 TL
|Prestige, Premium
|Exclusive Renk
|21.930 TL
|Prestige, Premium
|7 Kişilik Versiyon
|46.296 TL
|Prestige, Premium
Yeni Elroq fiyatları - Mart 2026:
|Motor - Yakıt
|Donanım - Şanzıman
|Fiyat
|150 kW, Elektrikli
|60 e-Prestige, Otomatik
|2.469.900 TL
Skoda'nın Türkiye'deki ilk elektrikli otomobillerinden Elroq, bu kategorideki giriş segment otomobil olarak düşünülebilir. 150 kW elektrikli motoru ve 422 kilometreye vatan kombine menzili ile özellikle şehir içi kullanım için çok ideal. 2025 Skoda Elroq, kompakt boyutlarına rağmen sunduğu iç hacim, çevre dostu elektrikli sürüş ve Skoda'nın pratik yaklaşımlarıyla dikkat çeken, şehirli ve modern bir elektrikli SUV arayanlar için cazip bir seçenek.
Yeni Elroq opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|33.333 TL
|60 e-Prestige
|Exclusive Renk
|33.333 TL
|60 e-Prestige
Yeni Enyaq Coupe fiyatları - Mart 2026:
|Motor - Yakıt
|Donanım - Şanzıman
|Fiyat
|150 kW, Elektrikli
|60 e-Prestige, Otomatik
|3.599.900 TL
|210 kW, Elektrikli
|85x e-Sportline, Otomatik
|4.999.900 TL
Oldukça modern bir tasarım diline sahip olan Skoda Enyaq Coupe, 150 kW veya 210 kW kapasiteli versiyonlarla satın alınabiliyor. 535 kilometreye varan menzili ile uzun yol için de çok uygun olan otomobil, panoramik cam tavan ve akustik cam gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.
Yeni Enyaq Coupe opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|33.333 TL
|60 e-Prestige, 85x e-Sportline
|Exclusive Renk
|33.333 TL
|60 e-Prestige, 85x e-Sportline
Yeni Enyaq fiyatları - Mart 2026:
|Motor - Yakıt
|Donanım - Şanzıman
|Fiyat
|150 kW, Elektrikli
|60 e-Prestige, Otomatik
|3.499.900 TL
423 kilometreye varan menzili ve 150 kW kapasiteli elektrikli motoruyla Skoda Enyaq, coupe versiyonun biraz daha büyük hâli diyebiliriz. Hem dışarı hem de içeride yenilikçi ve pratikliği ön plana çıkaran otomobil, gelişmiş güvenlik özellikleri ile de tüketicilere güven veriyor.
Yeni Enyaq opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|33.333 TL
|60 e-Prestige, 85x e-Sportline
|Exclusive Renk
|33.333 TL
|60 e-Prestige, 85x e-Sportline