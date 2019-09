Marvel, İstemeden Avengers 5'in Çıkacağını Doğruladı mı?

Marvel Sinematik Evreni’ne oldukça geç katılan ancak bir o kadar da erken çıkan Spider-Man için Sony ve Disney geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varmıştı. Peki bu anlaşmanın detayları neler? Marvel, yeni Avengers filmi için neler planlıyor?

Sony ve Disney’in Spider-Man filmleri konusunda anlaşmaya vardığının haberini yapmıştık. Stüdyoların anlaşması sonrası Spider-Man, Marvel Sinematik Evreni’ne geri dönecekti ve hatta üçüncü filminin tarihi dahi belliydi: 16 Temmuz 2021.

Yani yeni Spider-Man filminin MCU’nun sinematik evreninin dördüncü fazında olacağını söyleyebiliriz. Ancak konu sadece burada da bitmiyor. Marvel, Avengers 5 (ya da kahramanların takım oluşturacağı yeni filmin adı her ne olacaksa) üzerinde çalışıldığını ve 5. fazda izleyicisinin karşısına sunacağının işaretlerini vermiş olabilir.

MCU 4.faz planları

Marvel’ın MCU’nun dördüncü fazına dair planları, yeni filmler ve Disney+ dizilerinden oluşuyor. Evrenin dördüncü aşamasında ilk üç fazda gördüğümüz ve aşina olduğumuz Avengers, Guardians of the Galaxy karakterleri ya da Spider-Man’in yer almayacağını öğrendik. Bunların haricinde Marvel’ın yeni Blade filmi, X-Men ve Fantastic Four projeleri üzerinde çalıştığı da açıklandı.

Şu an Avengers 5 için Marvel’ın Avengers vs. X-Men fikri üzerinde durduğuna dair söylentiler bulunuyor ancak tabii bunun henüz onaylanmadığını belirtelim.

Yeni Sony – Disney anlaşması

Variety’de yer alan habere göre bu anlaşmada Sony Pictures yöneticisi Tom Rothman, Kevin Feige ve Walt Disney Studios yöneticisi Alan Horn yer aldı. Yapılan anlaşmaya göre Marvel ve Disney kârdan sadece %25’lik bir pay alacak. Ayrıca anlaşmaya göre Spider-Man, gelecekteki bir Marvel Studios filminde yer alacak.

Anlaşmada yer alan “gelecekteki bir Marvel Studios” filmi, aslında birçok şey olabilir ancak bunun için en uygunu Avengers 5 olabilir mi? En nihayetinde Spider-Man, MCU’yu terk edecekse bunun büyük bir filmde büyük bir kötüye karşı olması da oldukça akla yatkın gibi gözüküyor.

Avengers 5

Peki Avengers 5 ne zaman gelir? Dördüncü fazda gelmeyeceğini artık biliyoruz, dolayısıyla en iyi ihtimal beşinci faz gibi duruyor. Bu sürecin de 2022’nin başından 2023’ün sonuna kadar olması oldukça muhtemel. Son olarak bunların şu an için spekülasyon olduğunu ve stüdyolar tarafından doğrulanmış bilgiler olmadığını da hatırlatalım.