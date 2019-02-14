Marvel Evreninde Kahramanlar, İlk Solo Filmlerinden Ne Kadar

Captain Marvel, Thor, Iron Man, Captain America ve Black Panther, Marvel Sinematik Evreni (MCU) içinde çok bilinen ya da çok büyük potansiyele sahip olan karakterler. Peki karakterleri canlandıran oyuncuların kazançları ne durumda?

8 Mart’ta Marvel sinematik evreninin ilk kadın kahraman filmi Captain Marvel sinemalarda olacak. Hayranların uzun zamandır beklediği ve Brie Larson’un Carol Denvers/Captain Marvel’i canlandıracağı film, büyük bir heyecanla bekleniyor.

Brie Larson’un rolü için 5 milyon dolar ücret alacağı ortaya çıktı. Disney’in, özellikle ilk filmlerinde oyunculara para vermek konusunda oldukça cimri olduğu biliniyor. Şu anda MCU’nun önde gelen bazı karakterlerini canlandıran aktörlerin aldıkları ilk ödemeler de bu durumun göstergesi.

Chris Hemsworth - Thor (2011) - 150,000 Dolar

Hemsworth’ün maaşının düşük olması oldukça anlaşılabilir. İlk Thor filmine kadar çok da öne çıkamamış bir oyuncu olan Hemsworth, yakışıklı ve kaslı adam imajını yeniden çekilen Hayalet Avcıları filmi ve Thor: Ragnarok ile yıkmayı başardı. “Yabancının Behlül’ü” olarak başladığı kariyerinde hızla ilerleyen Hemsworth, son solo filminden bu yana film başına 15 milyon dolar ödeme alıyor.

Robert Downey Jr. - Iron Man (2008) - 500,000 Dolar

Robert Downey Jr, sadece görünüş olarak değil hayat hikayesi ve karakter açısından da Iron Man ile muhteşem benzerlik gösteren bir oyuncu. İlk filmin başarısı, Downey Jr.’ın kazancını 2.5 milyon dolara kadar çıkarmayı başardıysa da Downey’in anlaştığı maaş çeki 500 bin dolarlıktı. Oyuncu, ilk Avengers filminden 50 milyon dolar alırken, Age of Ultron için 80 milyon dolar almıştı.

Chris Evans - Captain America: The First Avenger (2011) - 1,000,000 Dolar

Chris Evans zaten isim sahibi bir oyuncu olarak geldiği MCU’da milyon dolarlık bir anlaşmayla çekimlere başlayan ilk isim olmuştu. Daha önce de 2000’lerin başında çekilen Fantastik Dörtlü filminde Human Torch/Johnny Storm’u canlandıran oyuncu, bugün film başına 15 milyon dolar alıyor.

Chadwick Boseman - Black Panther (2017) - 2,000,000 Milyon Dolar

Bu filmin bu kadar tutup bir siyahi kültür hareketine dönüşmesini beklemeyenler: Marvel, Disney, çocuklarına Chadwick gibi dünyanın en orta sınıf beyaz isimlerinden birini koyan Boseman’ın anne ve babası idi. 2 milyon gibi Disney şartlarında fena olmayan bu ödemeyle işe başlayan T’Challa, ileride kesinlikle daha büyük meblağlar kazanacak.

Scarlett Johansson - İsmi Bilinmeyen Black Widow Filmi - 15 Milyon Dolar

Uzun zamandır beklenen Black Widow filmi sonunda geliyor. MCU’da tam 7 farklı filmde bulunan Natasha Romanoff, kendi solo filmiyle hayranlarının karşısına çıkacak. Karakteri canlandıran aktris Scarlett Johansson ise 15 milyon dolar alacak.

Öyle gözüküyor ki MCU’da geçirilen zaman arttıkça oyuncuların kazancı da artıyor.