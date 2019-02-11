Marvel Sinematik Evreni’nde Nick Fury rolüyle yer alan Samuel L. Jackson da bu oyuncular arasında katıldı. Captain Marvel ve yeni Örümcek Adam filmlerinde oynayacak usta oyuncu, her iki film hakkında da spoiler niteliği taşıyan açıklamalarda bulundu.

Marvel’in 10 yıldır devam eden sinem serüveni boyunca, bazı oyuncuların bazı detayları ağızlarından kaçırdıkları anlar yaşamıştık. Hulk ve Bruce Banner karakterlerine hayat veren Mark Rufflalo ve Örümcek Adam’a hayat veren Tom Holland, daha önceki yıllarda defalarca kez spoiler vermiş, Marvel’in tadını kaçırmıştı.

Dışarıdan her ne kadar “ağzından kaçırma” vakası olarak görünse de bu açıklamaların hepsi pazarlama kampanyalarının da önemli bir parçasıydı. Ne de olsa Marvel hayranları her şeyi irdeliyor ve teoriler üretmeye bayılıyor. Sanıyoruz Samuel L. Jackson’un söyledikleri de bu yüzden çok hoşunuza gidecek.

Hem Spider-Man hem de Captain Marvel filmine karşımıza çıkacağı kesinleşen Nick Fury karakterini hem günümüzde, hem de geçmişte izleyeceğiz. Bu da onun Avengers serisi için ne kadar önemli bir karakter olduğunu kanıtlar nitelikte. Bu aşamadan sonrasını, eğer filmlerin tadını kaçırmayı sevmiyorsanız okumamanızı tavsiye ediyoruz. Eğer devam etmek istiyorsanız günah bizden gitti.

Samuel L. Jackson, Captain Marvel’in 90’lı yıllardan günümüze zaman yolcuğu yapacağını ima etti:

Geçtiğimiz ay Carol Danvers’ın zaman yolcuğu yapabilen bir karakter olduğunu söyleyen ve bu konuda çok fazla detay vermeyen Jackson, şimdi de karakterin Endgame zamanına nasıl geleceğini söylemiş bulundu. Jacksın Total Film Magazine sitesine şunları söyledi:

“Sanırım onun başkasının yapamayacağı şeyleri nasıl yapabildiğini öğrenebiliriz. Belki geçmişe belki geleceğe ya da her ne yöne olursa olsun zaman yolculuğu yapabilir, tüm olanları çözüme kavuşturabilir. Asıl olay benim 20 yıl sonra bile çağrı cihazı taşımam, görünen o ki bu cihaz ilginç bir şekilde iletişim kuracak.”

Jackson’un bu söylediklerinden çıkaracağımız en net sonuç, cihazın çağrıyı geçmişe doğru yapabilmesi. Böylece 90’lı yıllarda gelecekteki dostu Fury’den çağrı alan Captain Marvel, günümüze yolculuk. İkinci çıkarım ise karakterin zaman yolculuğuna dair. Zira Jackson, “belki geleceğe, belki geçmişe ya da her ne yöne olursa olsun” derken, kuantum fiziğine de bir göndermede bulunuyor.