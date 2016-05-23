  • Marvel Filmlerindeki 18 Süper Kahramanın Orijinal Halleri

Marvel Filmlerindeki 18 Süper Kahramanın Çizgi Romanlardaki Orijinal Halleri

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Marvel Sinematik Evreni, neredeyse son 70 yıldır piyasaya sürülen çizgi romanlardan esinleniyor. Bir dizi süper kahraman için hatırı sayılır derecede tarihe sahip olan bu kahramanlar, seyir zevkini arttırmak için sinema filmlerinde biraz değiştiriliyorlar. Gelin çizgi romanlarda yer alan kahramanları, sinemadaki halleriyle eşleştirelim.

Çizgilerden oluşan bir karakteri beyaz perdeye uyarlamak çok zor. İşin içine derinlik, karakter, mimikler ve elbette kostümler giriyor. İzleyicilerin çizgi romanların aksiye son derece akıcı izledikleri sahnelerde, bu karakterlerin her türlü detayı büyük önem taşıyor. Sinema tarihinin en pahalı filmlerinden olan Avengers: Infinity War’da 20’ye yakın çizgi roman karakterini izlemiştik. Artık yılların verdiği tecrübeyle Marvel, bu karakterleri ustaca yansıtmayı başardı. Sanıyoruz ki görsel efekt teknolojilerine çok şey borçlular. 

Son 10 yıldır sinema salonlarında en çok izlenen filmleri çıkartan Marvel, bakalım karakterlerin orijinal hallerini uyarlamakta ne kadar başarılı. Seçim sizin en çok sevdiğiniz uyarlamayı yorumlarda belirtmeyi unutmayın.  

1. Vision

İlk olarak Avengers: Age of Ultron ile gördüğümüz Vision, aslında bir insansı yapay zekanın vücut bulmuş haliydi. İyi ki sinema versiyonunda o çanak anten gibi yaka kaldırılmış, sarı ve yeşil yerine daha çiddi tonlar seçilmiş. Oyuncu Paul Bettany'nin 7 yaşındaki kızı, babasını filmde mosmor görünce uzun süre ondan korkmuş.

Aşağıda çekimler öncesindeki hazırlıklar var, yani her şey görsel efekt değil:

2. Mantis

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Galaksinin Koruyucuları serisinde karşımıza çıkan, Türk televizyonlarında izlesek adı Uzaylı Zekiye olacak Mantis, sinemada en çok dokunuş yapılan karakterlerden birisi. Muhtemelen orijinal haliyle görsek, oldukça saçma olurdu. 

3. Hawkeye

Yapımcıları çok masrafa sokmayan Marvel'in Legolas'ı Hawkeye, neyse ki maske detayından kurtulmuş durumda. Avengers 4 filmiyle dönüş yapacak olan karakter, şu sıralar büyük bir gizemin parçası.
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4. Thor

Odin'in oğlu şimşek tanrısı Thor da küçük farklarla yansıtılan bir karakter. Onun çizgi romanlardaki versiyonuna en yakın halini Thor: Ragnorok filminde, Hulk ile dövüştüğü sahnede gördük. 
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5. Loki

Sevildiği kadar sevmeyen Loki, kardeşi Thor ile mücadelesiyle Marvel hikayelerine yön verdi. Onu çoğu zaman orijinal haline yakın bir şekilde izledik.
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6. Black Panther

Marvel filmlerinin en çok izlenen halkası olan Black Panther, muhtemelen Avengers serisi sonlandıktan sonra daha çok izleyeceğimiz bir karakter olacak. Elbette çizgi roman versiyonuna uldukça yakın. Pelerin olmaması iyi bir tercih gibi görünüyor. 
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7. Ant-man

10 yıllık sinema yolcuğunun en çerezlik filmlerini gördüğümüz Ant-man, Avengers 4 için büyük bir role hazırlanıyor. Karakterin orijinali muhtemelen komik görüneceği için, daha az komik görünen bir kostümle filmlere yansıtılmış.
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8. Örümcek Adam'ın halası May

Aslında ilk iki bağımsız Spider Man uyarlamasında da May hlaayı çizgi romanlardaki haliyle izledik. Marvel, yeni seride uzun soluklu bir süreç planladığı için Melissa Tomei ile anlaşıp May halayı gençleştirdi. 
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9. Ancient One

Aslında Ancient One karakteri Doctor Strange çizgi romanlarında erkekti. Sinema versiyonunda ise içinde yer aldığı neredeyse bütün yapımlar bir kült olan Tilda Swinton kamera karşısına geçti.
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10. Scarlett Witch

Mistik güölere sahip olan Scarlet Witch, iyi ki gözleri kanatan orijinal haliyle yansıtılmamış. 
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11. Iron Man

İzleyenler Iron Man'in sadece bir kostüm uyarlamasından ibaret olmadığını bileceklerdir. Tony Stark, başlı başına kostümsüz bile olsa en favori karakterlerden birisi olarak karşımızda. Çizgi romanlardaki orijinali en iyi yansıtan bu karakterin ardında, en az onu dünyaya getiren Stan Lee kadar emeği olan Robert Downey Jr. var. 
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12. Gamora

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Ah Gamora, vah Gamora. Bu kısım biraz spolier oldu, ancak yapacak bir şey yok. Karakterin gelceeği hala gizemini korurken üzerindeki timsah derisinden kurtulduğunu görmek mutluluk verici.

13. Captain America:

Çizgi romanlarında Amerika propagandası aracına dönüşen Kaptan, sinema evreninde bir süre sonra bu kimliğini terk eyledi. Onu uzun zamandır göğsündeki yıldızdan yoksun bir şekilde, sadece Kaptan olarak izliyoruz.

14. Buckey Barnes ya da Winter Soldier

Kaptan'ın çocukluk arkadaşı olan Buckey, belki de sinema serilerinde izlediğimiz en derinlikli karakterlerden birisi oldu. İyi ki deterjan reklamındaki kahramanlara benziyen orijinal haliyle izlememişiz. 

15. The Grandmaster

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Thor: Ragnarok'ta karşımıza çıkan bu karakter, aslında büyük bir gezegenin lideriydi. Çizgi romanlardaki hikayeye olan etkisi, her zaman sinemadakinden fazla oldu. Uyarlama hakkında söyleyecek pek söz olmasa da çizgi romanları okuyanlar için eksikliği hissedilecek bir karakterdi.

16. Groot

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Groooooot!
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17. Valkyrie

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Asgard'ın kadın şovalyelerinden kalan son birey olan Valkyrie şu anda nerede bilinmiyor. Muhtemelen kendisini Avengers 4 filminde göreceğiz. Orijinaline olabildiğince sadık bir şekilde yansıtıldığını görüyoruz.

18. Heimdall

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Beyaz perdede en az görünen, ancak en etkili olan kahramanlardan birisidir Heimdall. Tıpkı Thor gibi iskandinav mitolojisinden esinlenilmiştir. Asgard'ın bekçisi, kalkanından yoksun olarak sinema salonlarına gelmişti.

Kaynak : https://brightside.me/wonder-films/what-18-marvel-movie-characters-look-like-in-their-original-comics-538960/
Etiketler: çizgi roman, Avengers, marvel
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