Yeni Spider-Man Oyununda Peter Parker'ın Yüzü Değiştirildi

Sony, geçtiğimiz gün yayınladığı fragmanında Marvel's Spider-Man Remastered'da Peter Parker'ın yüzünün değiştirildiğini gözler önüne serdi. Insomniac, yapılan bu değişiklik hakkında kimseyi tatmin etmeyen bir açıklama yaptı.

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için duyurulan ilk oyunlardan birisi, Spider-Man serisinin yeni oyunu Spider-Man: Miles Morales'ti. Yeni nesil grafiklere sahip olacak oyun, yalnızca bununla yetinmeyerek bir önceki oyun olan Marvel's Spider-Man'in de Remastered versiyonunu bünyesinde barındıracaktı.

Kısacası Spider-Man: Miles Morales, hikâyenin bir önceki oyunu olan Marvel's Spider-Man'i de oyunculara sunarak tam bir deneyim sunacaktı. Bugün ortaya çıkan bir habere göreyse Marvel's Spider-Man Remastered, yalnızca grafiksel değişime uğramayacak. Oyunun baş karakteri olan Peter Parker da oyunda değişen şeylerden olacak.

Yeni Peter Parker Ben Jordan oldu:

Oyunun geçtiğimiz gün yayınlanan yeni fragmanında Marvel's Spider-Man Remastered, oyuncuları bir anda şoka uğrattı. Zira Peter Parker'ın yüzü, orijinal oyundaki yüz değil; değiştirilmiş bir yüzdü. Daha önce John Bubniak'in yüzünü taşıyan Peter Parker, Remastered sürümünde Ben Jordan'ın yüzünü taşıyacak.

Oyuncuları şaşırtan bu değişim nedeni, her iki oyunun da geliştiricisi olan Insomniac tarafından da ele alındı. Sony bünyesindeki geliştirici şirket, John Bubniak ile orijinal oyunda çalışmaktan zevk aldıklarını ancak Peter Parker'ın yüzünü karakterin aktörü Yuri Lowenthal'ın yüzüyle daha iyi eşleştirmek için Ben Jordan'ı yüz modeli olarak kullanmaya karar verdiklerini duyurdu.

Bu noktada oyuncular bir noktaya daha dikkat çekti. Peter Parker'ın orijinal oyundaki yüzü, Remastered versiyonunda daha genç hale gelmişti. Yani Peter Parker gençleşmiş gözüküyordu. Bununla birlikte yeni Peter Parker, Marvel Sinematik Evreni'nde Peter'ı canlandıran Tom Holland'ın yüzüne de daha çok benzemişti.

PlayStation özel oyunu olarak çıkacak olan yeni Spider-Man oyununda Peter Parker'da yapılan yüz değişikliği, muhtemelen eski oyuncuların oyunu benimsemelerini biraz zorlaştıracaktır. Önceki yüzü görmemiş yeni oyuncularsa bu konuda muhtemelen hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır.