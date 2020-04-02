Marvel Unlimited'dan İkonik Çizgi Romanlara Ücretsiz Erişim

Marvel, uzun geçmişinde yayınladığı hikayelerin en ikonik olanlarını, 2 Nisan’dan itibaren 1 ay süreyle ücretsiz olarak okunmaya açtı. Marvel’ın resmi uygulaması Marvel Unlimited üzerinden çizgi romanları nasıl okuyabileceğinizi açıklıyoruz.

Marvel’ın resmi dijital yayın abonelik servisi olan Marvel Unlimited, tüm hayranlara firmanın en ikonik çizgi romanlarına ücretsiz erişim hizmeti sağlıyor. Bu seriler arasında artık ikonik olan Avengers, Spider-Man, Captain America gibi karakterlerin hikayeleri de yer alıyor.

Koronavirüs salgını, dünyanın dört bir yanında insanların sosyal mesafe koymalarını gerektiriyor. Bu nedenle de firmalar karantina sürecine destek vermeye çalışıyor. Marvel de 2 Nisan ile 4 Mayıs arasında içeriğini ücretsiz paylaşıyor.

Marvel Unlimited’in ücretsiz serileri

Marvel Unlimited, iOS ve Android cihazlarda kullanılabiliyor. Uygulamayı yükledikten sonra, ücretsiz içeriklere de ulaşılabiliyor. Bu çizgi romanların bir kısmı, ülkemizde de basılı olarak satılıyor.

Uygulama içerisinde ücretsiz olarak erişilebilen çizgi romanlar ise şu şekilde:

AVENGERS VS. X-MEN

CIVIL WAR

AMAZING SPIDER-MAN: RED GOBLIN

BLACK PANTHER BY TA-NEHISI COATES VOL. 1

THANOS WINS BY DONNY CATES

X-MEN MILESTONES: DARK PHOENIX SAGA

AVENGERS: KREE/SKRULL WAR

AVENGERS BY JASON AARON VOL. 1: THE FINAL HOST

FANTASTIC FOUR VOL. 1: FOUREVER

BLACK WIDOW VOL. 1: S.H.I.E.L.D.'S MOST WANTED

CAPTAIN AMERICA: WINTER SOLDIER ULTIMATE

CAPTAIN MARVEL VOL. 1: HIGHER, FURTHER, FASTER, MORE

Marvel Comics uygulamasının, internet mağazalarının ve comiXology kullanıcılarının da bu çizgi romanlara kısa süreli olarak ücretsiz şekilde erişebilecekleri belirtiliyor. Bu hikayelerin her biri ikonik hikayeler anlatıyor. Bu hikayelere eklenen yeni sayfalarda, yerel çizgi roman dükkanlarını nasıl bulabileceğiniz de anlatılıyor.

Marvel Unlimited içeriklerine nasıl erişebilirsiniz?

Marvel Unlimited içeriklerine erişmek için yapmanız gerekenler ise şu şekilde:

Android ya da iOS için uygun Marvel Unlimited uygulamasını indirin.

uygulamasını indirin. Uygulamayı indirdikten sonra Sign In ya da Create Accoun t tuşuna basın.

ya da t tuşuna basın. Uygulama size ücretsiz mi ücretli mi kullanmak istediğinizi soracak. Seçiminizi yapın.

Ekranı yana doğru, en sona kadar kaydırın. Read Now tuşuna basın.

tuşuna basın. Size çizgi romanların galerisi açılacaktır. Bu çizgi romanlardan birini seçip okumaya başlayabilirsiniz.

Uygulama içerisinde erişebileceğiniz 27 bin hikaye bulunuyor. Bunların tamamına erişmek için ise uygulamaya abone olmak gerekiyor. Firma, her hafta yeni yayınlanan serileri de bu platformdan yayınlıyor.