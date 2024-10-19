Insomniac Games'in rekorlar kıran oyunu Marvel's Spider-Man 2 ile ilgili hikâye DLC'si gelip gelmeyeceğine yönelik şirketten açıklama geldi.

Geçtiğimiz gün gelen Marvel's Spider-Man 2 PC duyurusunun ardından serinin hayranlarının en merak ettiği konulardan biri de oyuna hikâye DLC'si gelip gelmeyeceği yönündeydi. Insomniac Games bu sorulara son noktayı koyarak Marvel's Spider-Man 2 için herhangi bir hikâye DLC'si geliştirilmediğini duyurdu.

Şirket, Marvel's Spider-Man 2'nin geliştirilmesi sırasında ve lansman sonrası süreçte ek içerik planları olmadığını belirtti. Normal şartlarda bir oyun için DLC planı olmasa bile oyunun satışlarındaki başarısı çoğu zaman şirketleri oyuna yatırım yapmaya devam etmeye itebiliyor ancak görünüşe göre Insomniac Games'in planları beklediğimiz gibi değil.

Marvel's Spider-Man 2 için geliştirilen herhangi bir DLC olmayacak

Marvel's Spider-Man serisinin ilk oyunu, serinin ikinci oyununa kıyasla birçok DLC paketi, yeni görevler ve içerikler ile oyuncuları daima oyuna bağlı tutmayı başarmıştı. Insomniac Games'in serinin ikinci oyununda böyle bir karar almasının nedeninin şirketin tüm odağını Marvel's Wolverine'e çevirmesiyle ilgili olduğu düşünülüyor.

Öte yandan Insomniac Games'in gelecekteki projeleri hakkında bazı heyecan verici haberler de mevcut. Şirket, daha önce Marvel's Wolverine projesini duyurmuştu ve oyunun geliştirme sürecinin oldukça iyi ilerlediği söyleniyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl yaşanan bir hack olayı, bağımsız bir Venom oyununun da üzerinde çalışıldığını gündeme getirmişti ancak bu projelerin ne aşamada olduğu ve ne zaman piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmış değil.

Şimdilik Insomniac Games cephesindeki gelişmeler bunlar. Eğer siz de Marvel's Spider-Man 2'nin PC sürümünde neler olacağını merak ediyorsanız, oyuna dair tüm detayları derlediğimiz içeriğimizi aşağıdan okuyabilirsiniz.