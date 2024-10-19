PlayStation 5 özel oyunlardan Marvel's Spider-Man 2, çıkışından 1.5 yıl sonra PC'ye geliyor.

Sony'nin sevilen Marvel's Spider-Man serisinin PlayStation 5'e özel olarak piyasaya sürülen oyunu Marvel's Spider-Man 2 nihayet PC'ye geliyor.

Geçmişte birçok PlayStation özel oyununun PC'ye gelişinin ardından sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. PlayStation 5'in en çok oynanan oyunlarından biri olan Marvel's Spider-Man 2, serinin ilk oyununun ve Miles Morales'in PC'ye gelmesinin ardından uzun süredir PC oyuncuları tarafından bekleniyordu.

Marvel's Spider-Man 2 PC çıkış tarihi

Sony'nin geçtiğimiz dakikalarda duyuruyu gerçekleştirmesinin ardından Steam ve Epic Games sayfası da açılan Marvel's Spider-Man 2'nin PC çıkış tarihi 30 Ocak 2025 olarak açıklanmış durumda.

Marvel's Spider-Man 2 PC fiyatı

Sony duyuruyu gerçekleştirmiş olsa da Marvel's Spider-Man 2'yi henüz PC tarafında ön siparişe açmış değil. Mevcut PS5 fiyatı 2.799 TL olan Marvel's Spider-Man 2'nin PC tarafında fiyatının 60 dolar (2.050 TL) olması bekleniyor. Oyunun standart paketinin dışında Dijital Lüks Paket'i de satışa sunulacak.

Marvel's Spider-Man 2 Steam sayfasına buradan, Epic Games sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Marvel's Spider-Man 2 PC fragmanı

Marvel's Spider-Man 2 ön sipariş içerikleri neler?

Marvel's Spider-Man 2'yi PC'de ön sipariş verenler şu içeriklere erişecek:

Peter için üç farklı renk çeşidiyle Arachknight Suit erken kilit açma

Miles için üç farklı renk çeşidiyle Shadow-Spider Suit erken kilit açma

Web Grabber aygıtı erken kilit açma

+3 Yetenek Puanı

Marvel's Spider-Man 2 Dijital Lüks Paket içerikleri neler?

Marvel's Spider-Man 2'yi PC'de Dijital Lüks Paket ile ön sipariş verenler ise şu içeriklere erişecek:

Peter için üç farklı renk çeşidiyle Arachknight Suit erken kilit açma

Miles için üç farklı renk çeşidiyle Shadow-Spider Suit erken kilit açma

Web Grabber aygıtı erken kilit açma

Peter ve Miles için 10 adet özel kostüm (her biri için beşer tane)

İlave Fotoğraf Modu öğeleri

+5 Yetenek Puanı

Insomniac Teknoloji Direktörü Mike Fitzgerald konuyla ilgili olarak, "Nixxes'teki harika ortaklarımız bir kez daha Marvel's Spider-Man evrenini PC oyuncularına sunarak inanılmaz bir iş çıkardılar. Ekibimiz bu oyunu çok sevdi ve yakında klavye ve fare kontrolleri, ultra geniş ekran desteği ve platformlarında kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayan çok sayıda grafik seçeneği ile yepyeni bir kitle tarafından beğenileceği için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Peki siz Marvel's Spider-Man 2'yi PC'de satın almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.