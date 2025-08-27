Marvel's Spider-Man'e Yıllar Sonra Co-op Modu Geldi: Artık Arkadaşlarınızla Ağ Atabilirsiniz!

En popüler süper kahraman oyunlarından biri olan Marvel's Spider-Man için bir mod yapımcısı uzun süren uğraşlar sonucu co-op modunu yayımladı.

Çıkışıyla âdeta sükse yaratan ve en başarılı süper kahraman oyunlarından biri olarak görülen Marvel's Spider-Man Remastered artık co-op olarak oynanabiliyor. Elbette bu bir mod ile mümkün oldu ama kısa sürede büyük ilgi topladı ve birçok oyuncu kendi favori Spider-Man kostümleriyle şehri birlikte keşfetmenin keyfini çıkarıyor.

Oyuncular, modun yalnızca “Marvel’s Spider-Man Remastered” sürümünde çalıştığını belirtiyor. Şimdilik özellikler sınırlı olsa da arkadaşlarınızla haritada serbestçe dolaşabiliyor ve bazı görevleri yapabiliyorsunuz. Ana hikâye ve yan görevlerini birlikte yapmak mümkün değil, üstelik denediğinizde oyun çökebiliyor.

Co-op modu şimdilik ücretli

Serinin hayranlarının uzun süredir talep ettiği bu çok oyunculu deneyim, mod geliştiricisi hbgda tarafından Patreon üzerinden yayımlandı. Şu an için 10 dolarlıkWeb-Head” seviyesinden erişilebilen modun ileride ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacağı söyleniyor.

Aslında bunu çok daha önce Insomniac Games hayata geliştirmek istemiş ve çok oyunculu bir “Spider-Man” üzerinde çalışmaya başlamıştı ancak stüdyo çok geçmeden bu projeyi iptal etmişti. Yani Spider-Man olarak arkadaşlarınızla oynamak istiyorsanız şu an tek seçeneğiniz bu mod gibi görünüyor.
Kaynak : https://comicbook.com/gaming/news/marvels-spider-man-co-op-multiplayer-mod-pc
