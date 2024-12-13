Süper kahraman filmlerinin çoğumuzda ayrı bir yeri vardır. Konu Marvel olduğunda da aklımıza ilk gelen karakterlerden biri şüphesiz Spider-Man olur.

Peki Marvel Comics'in en ikonik ve popüler karakterlerinden Spider-Man’in nasıl doğduğunu hiç düşündünüz mü?

Gelin arkasındaki ilginç hikâyeye bakalım ve mahallemizin dost canlısını daha yakından tanıyalım.

Spiderman’in doğuşu, 1962’ye dayanıyor.

Çizgi roman yazarı Stan Lee, genç, nispeten profesyonellikten uzak amatör bir kahramanın başrolde olduğu, okurların kolayca empati kurabileceği bir karakter yaratmak istiyor. Çünkü o dönemde süper kahramanlar genellikle yaşça büyük ve tamamen kusursuz olarak tasvir ediliyor.

Ancak Lee’in bu sıra dışı fikri kabul görmüyor. Hâliyle Lee de Jameson'a fotoğraflarını götüren Peter Parker gibi kalakalıyor.

Ancak kararından vazgeçmek istemeyen Lee, iptal olacak bir serinin son basımında Spider-Man karakterini ekliyor ve işler bir anda değişiyor. Lee, bu durumu verdiği bir röportajda şu sözlerle özetliyor:

''Fantastik Dörtlü ve X-Men’in ardından genç bir karakter yaratmak istediğimi yayınevine söyledim. ‘’İnsanlar örümceklerden nefret ederler. Gençler sadece yardımcı karakterler olabilir. Ve bir süper kahramanın kişisel problemleri olamaz’’ diyerek yapmama izin vermediler. ''

''İptal edeceğimiz kitaba ekledik''

''İptal edeceğimiz Amazing Fantasy adlı bir kitabımız vardı. Son sayısına hangi karakteri koyacağımızın bir önemi yoktu ve Spiderman’i eklemeye karar verdim. Çok satanlar listesine girdi. Yayınevim birkaç hafta sonra bu karakterin dizisini yapmayı teklif etti.''

Ve bugün herkesin severek izlediği Spider-Man karakteri, ilk defa Amazing Fantasy adlı çizgi romanın Ağustos 1962 sayısında ortaya çıktı.

Lee’nin sözlerinde de gördüğümüz gibi çok satan bu sayının ardından Spider-Man’in kendi çizgi roman serisi 'Amazing Spider-Man' de yaratıldı. İlk başta ‘'Bu tutmaz'’ denilen Spider-Man karakteri, yıllar içinde çok sevilerek Marvel'in en tanınan karakterlerinden biri oldu ve bugün tüm dünyada filmleri, oyunları, çizgi romanları yapılmaya devam ediliyor.

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz: