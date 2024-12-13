Peki Marvel Comics'in en ikonik ve popüler karakterlerinden Spider-Man’in nasıl doğduğunu hiç düşündünüz mü?
Gelin arkasındaki ilginç hikâyeye bakalım ve mahallemizin dost canlısını daha yakından tanıyalım.
Spiderman’in doğuşu, 1962’ye dayanıyor.
Çizgi roman yazarı Stan Lee, genç, nispeten profesyonellikten uzak amatör bir kahramanın başrolde olduğu, okurların kolayca empati kurabileceği bir karakter yaratmak istiyor. Çünkü o dönemde süper kahramanlar genellikle yaşça büyük ve tamamen kusursuz olarak tasvir ediliyor.
Ancak Lee’in bu sıra dışı fikri kabul görmüyor. Hâliyle Lee de Jameson'a fotoğraflarını götüren Peter Parker gibi kalakalıyor.
Ancak kararından vazgeçmek istemeyen Lee, iptal olacak bir serinin son basımında Spider-Man karakterini ekliyor ve işler bir anda değişiyor. Lee, bu durumu verdiği bir röportajda şu sözlerle özetliyor:
''İptal edeceğimiz kitaba ekledik''
Ve bugün herkesin severek izlediği Spider-Man karakteri, ilk defa Amazing Fantasy adlı çizgi romanın Ağustos 1962 sayısında ortaya çıktı.
Lee’nin sözlerinde de gördüğümüz gibi çok satan bu sayının ardından Spider-Man’in kendi çizgi roman serisi 'Amazing Spider-Man' de yaratıldı. İlk başta ‘'Bu tutmaz'’ denilen Spider-Man karakteri, yıllar içinde çok sevilerek Marvel'in en tanınan karakterlerinden biri oldu ve bugün tüm dünyada filmleri, oyunları, çizgi romanları yapılmaya devam ediliyor.
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