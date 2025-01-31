Geçtiğimiz gün PC için piyasaya sürülen Marvel's Spider-Man 2 için bugün merakla beklenen Türkçe yama yayınlandı.

Sony'nin PC'ye getirdiği PlayStation özel oyunlarından biri olan Marvel's Spider-Man 2 geçtiğimiz gün piyasaya sürülmüştü. Bugün ise merakla beklenen oyunun Türkçe yaması yayınlandı.

Serinin ilk oyunu olan Marvel's Spider-Man'in de Türkçe yamasını yayınlayan Anonymous Çeviri ekibi serinin ikinci oyununu da boş geçmedi ve oyunun çıkışının hemen ardından Türkçe yamayı kullanıma sundu.

Elbette oyunun kelime yükü oldukça büyük ancak ekip metinlere çok daha önceden konsol sürümünden eriştiklerini ve çeviriyi uzun süredir yürüttüklerini açıklamıştı. Bugün ise yayınlanan yama ile birlikte oyun %100 Türkçe bir şekilde oynanabiliyor.

Marvel's Spider-Man 2 PC Türkçe yaması nasıl indirilir?

Marvel's Spider-Man 2 Türkçe yaması Anonymous Çeviri'nin ücretli üyelik sistemine dâhil.

Uzun süredir yüzlerce oyunu Türkçe'ye çevirerek oyunları Türkçe oynamanıza olanak tanıyan ekibin Marvel's Spider-Man 2 Türkçe yamasına dair detaylara ve yamaya buradan ulaşabilirsiniz.