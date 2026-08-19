Sony CEO'sundan PS6 Hakkında Üzücü Açıklama: "Bu Ortamda Hayatta Kalamayız"

Sony CEO'su Hiroko Totoki, küresel RAM krizi ve artan maliyetler nedeniyle PS6'nın çıkış tarihinin henüz netleşmediğini duyurdu.

Sony CEO'su Hiroko Totoki, yapay zekâ veri merkezlerinin yarattığı yoğun talep nedeniyle tırmanan küresel RAM krizi ve devam eden ticaret savaşlarının PS6'nın çıkış takvimini doğrudan etkilediğini açıkladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yonga ve bellek maliyetlerinin hızla yükseldiği bir pazarda hareket ettiklerini belirten Totoki, şirketin yeni nesil konsolu ne zaman piyasaya süreceğine dair kararın henüz kesinleşmediğini söyledi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

RAM maliyetleri Sony'nin belini büküyor

The Wall Street Journal'a konuşan Hiroko Totoki, bellek fiyatlarının 2027 mali yılında da oldukça yüksek seviyelerde seyretmesinin beklendiğini ifade etti.

Tedarik sıkıntılarının devam edeceği öngörüsü altında adımlarını dikkatle atmak zorunda olduklarını belirten CEO, "Bu koşullar altında hayatta kalabilmek için duruma uygun aksiyonlar almamız şart." diyerek fiyatlandırma ve çıkış zamanlaması konusunda pazarın gidişatını gözlemleyeceklerini aktardı.

Tahminler 2028 yılına işaret ediyor

Sektör analistleri ve sızıntı kaynakları daha önce PS6'nın 2027 yılında piyasaya sürülebileceğini, hatta el konsolu seçeneğini de içeren üç farklı modelle çıkabileceğini öngörüyordu ancak Sony'nin Ocak 2028 itibarıyla fiziksel oyun diski üretimini sonlandıracağını açıklaması dengeleri değiştirdi.

Ampere Analysis uzmanı Piers Harding-Rolls gibi analistler, yeni konsolun 2028 sonuna sarkabileceğini ve üretim maliyetlerini düşürmek adına PS6'nın standart sürümünde disk sürücüsünün yer almayabileceğini belirtiyor.