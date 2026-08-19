Tümü Webekno
Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Sony CEO'sundan PS6 Hakkında Üzücü Açıklama: "Bu Ortamda Hayatta Kalamayız"

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Sony CEO'su Hiroko Totoki, küresel RAM krizi ve artan maliyetler nedeniyle PS6'nın çıkış tarihinin henüz netleşmediğini duyurdu.

Sony CEO'sundan PS6 Hakkında Üzücü Açıklama: "Bu Ortamda Hayatta Kalamayız"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony CEO'su Hiroko Totoki, yapay zekâ veri merkezlerinin yarattığı yoğun talep nedeniyle tırmanan küresel RAM krizi ve devam eden ticaret savaşlarının PS6'nın çıkış takvimini doğrudan etkilediğini açıkladı.

Yonga ve bellek maliyetlerinin hızla yükseldiği bir pazarda hareket ettiklerini belirten Totoki, şirketin yeni nesil konsolu ne zaman piyasaya süreceğine dair kararın henüz kesinleşmediğini söyledi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Sony CEO'sundan PS6 Hakkında Üzücü Açıklama: "Bu Ortamda Hayatta Kalamayız"
2
2

RAM maliyetleri Sony'nin belini büküyor

2

The Wall Street Journal'a konuşan Hiroko Totoki, bellek fiyatlarının 2027 mali yılında da oldukça yüksek seviyelerde seyretmesinin beklendiğini ifade etti.

Tedarik sıkıntılarının devam edeceği öngörüsü altında adımlarını dikkatle atmak zorunda olduklarını belirten CEO, "Bu koşullar altında hayatta kalabilmek için duruma uygun aksiyonlar almamız şart." diyerek fiyatlandırma ve çıkış zamanlaması konusunda pazarın gidişatını gözlemleyeceklerini aktardı.

Tahminler 2028 yılına işaret ediyor

2

Sektör analistleri ve sızıntı kaynakları daha önce PS6'nın 2027 yılında piyasaya sürülebileceğini, hatta el konsolu seçeneğini de içeren üç farklı modelle çıkabileceğini öngörüyordu ancak Sony'nin Ocak 2028 itibarıyla fiziksel oyun diski üretimini sonlandıracağını açıklaması dengeleri değiştirdi.

Ampere Analysis uzmanı Piers Harding-Rolls gibi analistler, yeni konsolun 2028 sonuna sarkabileceğini ve üretim maliyetlerini düşürmek adına PS6'nın standart sürümünde disk sürücüsünün yer almayabileceğini belirtiyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

Playstation Oyunlar Sony

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com