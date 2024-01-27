Maserati'nin elektrikli araç takvimi, en çok merak ettiğimiz modelin en sona atıldığını gösteriyor.

1914 yılında kurulan ve ilk otomobilini 1926 yılında satışa sunan Maserati, yaklaşık 100 yıldır dünyanın en büyük ve en popüler otomobil üreticileri arasındaki yerini korumayı başarıyor. Tarihi boyunca Ghibli, MC12 ve Quattroporte gibi efsanelerle bilinen marka, sürekli olarak otomobillerini geliştirmesi ve sektör verdiği katkılarla ününü de korumayı başardı.

Fakat o zamandan bu zamana değişen teknolojiye ayak uyduran şirket, her duyduğumuzda kulağımızı şenlendiren bir sese sahip olan Quattroporte modelinin elektrikli olacağını duyurdu. Bu zamana kadar söylentilerde dolaşan bu haber, şirketin resmî açıklamasıyla birlikte kesinlik kazandı.

Quattroporte EV, 2028’de çıkacak.

Maserati’nin elektrikli otomobil üretim takviminin başında GranCabrio Folgore var. Söz konusu otomobil, bu yıl içinde tanıtılacak. 2025 yılında ise MC20’nin sıfır emisyonlu hâlini göreceğiz. Bunun ardından 2027 yılında elektrikli bir elektrikli SUV göreceğiz (muhtemelen Levante EV). En son sırada ise Quattroporte Folgore yer alıyor. O da 2028’de çıkacak.

GranTurismo ve Grecale Folgore isimli elektrikli modellerini hâlihazırda satışa sunan şirket, diğer popüler modellerini de bu takvim ışığında karşımıza çıkaracak. Ek olarak Maserati, bu modellerin tümünün hem İtalya’da tasarlanacağını hem İtalya’da geliştirileceğini hem de İtalya’da üretileceğini vurguluyor. Yani İtalyan arabasında İtalyan ruhu ararım diyorsanız Maserati bunun garantisini veriyor.

Stellantis Dare Forward 2030 planının bir parçası olarak iş gören Maserati için işlerin nasıl gideceğini hep birlikte göreceğiz. Biz yine de şuraya Quattroporte’nin içimizi eriten motor sesini bırakalım.