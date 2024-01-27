Elektrikli Macan tanıtımında yer alan Porsche yöneticisi, Avrupa Birliği'nin yasağı hakkında konuştu.

Performanslı spor araçlarıyla tanıdığımız Alman otomobil üreticisi Porsche, Taycan modelinin ardından yakın zamanda Cayenne modelini tamamen elektrikli olarak tanıtmıştı. Avrupa Birliği’nin baskılarıyla paralel olarak diğer büyük otomobil üreticileri gibi elektrikli araçlara yoğunlaşan otomobil devi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şirketin CFO’su Lutz Meschke, Macan EV tanıtımına katıldı ve bu etkinlikte içten yanmalı motorların geleceğine yönelik de birkaç söz söyledi. Söylenen sözlere baktığımızda, eğer Lutz haklıysa, petrol kullanan araçların geleceğinin sanıldığı kadar karanlık olmadığını göreceğiz.

2035’e kadar içten yanmalı motora sahip araçlar terk edilecek.

Yaptığı açıklamada içten yanmalı motor yasağının erteleneceğini belirten CFO, bu düşüncesinin sebebini de açıkladı. Lutz’un dediğine göre yasak, emisyon üreten araçları kapsayacak. Yani teorik olarak hidrojen veya diğer sentetik türde bir yakıt kullanan araçların bu yasaktan etkilenmemesi gerekiyor.

Porsche, bu açıklama dışında da 2030 yılı itibariyle satacağı araçların yüzde 80’inde tamamen elektrik teknolojisi hedeflediğini açıklamıştı. Tam da bu noktada Cayenne ve Taycan dışında Macan’ın da kadroya dahil olacağını görmüş olduk.

Porsche’nin tıpkı Lutz’un dediği gibi hidrojen veya sentetik yakıtlı araçlar üzerinde çalıştığına yönelik bir bilgi henüz yok. Fakat şüphesiz otomobil devi, bu alanda da çalışmalarını sürdürecek.

Sizce 911 serisinin tamamen elektrikli olduğunu ne zaman göreceğiz?