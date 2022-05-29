Maske Takma Zorunluluğu Hastaneler Hariç Tamamen Kaldırıldı

Geçtiğimiz haftalarda vaka gidişatına göre maske zorunluluğunun kalkacağını söyleyen Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamayla maske zorunluluğunun her yerde tamamen kaldırıldığını duyurdu.

İki yıldan fazla süredir hayatımızda var olan Covid-19, dünya genelinde hem maddi hem de manevi zararlar verdi. Ancak son birkaç aydır yeni bir varyant ortaya çıkmaz iken, bununla beraber vakalarda da düşüş görülmeye başladı. Vakalarda görülen düşüş ile beraber ülkelerin çoğu koronavirüs kısıtlamalarında gevşemeye gitti. Şimdi ise beklenen açıklama Türkiye için de geldi.

Türkiye’de son birkaç aydır koronavirüs vakalarında düşüş görünürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, buna bağlı olarak maske zorunluluğunun tamamen kalkacağının sinyallerini vermişti. Geçtiğimiz haftalarda toplu taşıma ve hastaneler hariç her yerde maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıklayan Koca, bugün attığı tweet ile artık bu yasağın hastaneler hariç her yerde tamamen kaldırıldığını duyurdu.

Hastaneler hariç her yerde maske zorunluluğu kaldırıldı

Vaka sayısının binin altında seyretmesi durumunda yasağın tamamen kalkacağını vurgulayan Koca, son haftadaki düşüşlerle beraber vaatlerini yerine getirdi. Özellikle son üç gün üst üste binin altında vaka sayısı görülürken, buna bağlı olarak toplu taşıma ve araçlardaki maske takma zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Ancak hastaneler için bu kısıtlama bir süre daha devam edecek.

Müjdeli haberi Twitter hesabından veren Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.