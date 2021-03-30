Bir Instagram kullanıcısı tarafından paylaşılan videoya göre yaklaşık bir yıldır her an kullandığımız maskelerin için nano robotlar bulunuyor. Peki bu iddianın bir aslı astarı var mıdır? Videoda görülen "şey" gerçekte tam olarak ne?

COVID-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldığından bu yana salgın ile ilgili komplo teorilerinin de ardı arkası kesilmiyor. SARS-COV-2’nin Wuhan’da bir laboratuvarda üretilmesinden salgının arkasında Bill Gates’in olmasına kadar komplo teorileri, aylarca dünyanın dört bir yanındaki büyük resmi görenler(!) tarafından sık sık gündeme getirildi.

Salgın boyunca komplo teorilerine malzeme olan konulardan biri de maske kullanım zorunluluğuydu. Almanya’daki bir Türk Instagram kullanıcısı tarafından paylaşılan yeni bir video, son bir yıldır sosyal hayatın hemen her alanında taktığımız maskeler ile ilgili yeni bir teori daha ortaya çıkarmış oldu.

“Nano robotlar DNA’mızı bozarak bizi yavaş yavaş öldürüyor”

Videodaki iddialara göre dünya üzerindeki tüm maskelerde nano robotlar bulunuyor. Maskeler sıcak su buharına maruz kaldığında bu nano robotlar maskenin dışına çıkarak aktif oluyorlar. İddiaya göre bu nano robotlar maskeleri taktığımızda vücudumuza girerek DNA’mızı bozuyor ve bizleri yavaş yavaş öldürüyor.

Peki videoda da açıkça görülen bu siyah noktalar tam olarak ney? Yaklaşık bir yıldır hemen her yerde taktığımız maskelerde gerçekten nano robotlar bulunuyor mu? Her şeyden önce, “nano” diye ifade ettiğimiz ölçü birimi, metrenin yaklaşık milyarda birine denk gelmektedir. Yani nano boyutlardaki herhangi bir şeyi bir akıllı telefon kamerası ile görüntülemek mümkün değildir.

Nano robotlardan endişe etmemize gerek yok, şimdilik(!)

“Nano” kısmını elediğimize göre gelelim teorinin “robot” kısmına. Günümüz teknolojisi, bu boyutlarda robotlar geliştirilmesine izin vermiyor. Böylesine yüksek teknoloji robotlar üretmek mümkün olsa dahi tanesine 50-60 kuruşa sahip olabildiğimiz maskelere çok sayıda robot entegre edebilmenin getireceği maddi yükü tahmin etmek dahi mümkün değil.

Peki, diyelim ki söz konusu videoda maskenin üzerindeki “şey” bir robot değil. O halde tam olarak ney? Pek çoğumuzun tahmin edebileceği gibi videoda maskenin üzerinde bulunan ve “kımıl kımıl” hareket eden şey, asalak solucanlar olarak da bilinen bir mikroskobik canlı. Son derece küçük ve çoğunlukla hareketsiz oldukları için göremediğimiz, görsek de ne olduğunu anlayamadığımız bu canlılar, normal şartlarda kıyafetlerimizde ve hatta vücudumuzun içinde dahi bulunuyor. Yeni en azından şu an için nano robotlar konusunda endişe etmemize gerek bulunmuyor.

Söz konusu video, "yanıltıcı tıbbi bilgiler içerdiği" gerekçesiyle YouTube'da yayınlanamıyor. Videoyu Instagram üzerinden izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.