ABD: 'Koronavirüs Vuhan'daki Laboratuvarda Üretildi'

Pekin yönetimi, Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve dünya genelinde 3,5 milyondan fazla vakaya, yaklaşık 250 bin ölüme yol açan koronavirüs salgını nedeniyle hedef tahtasına oturtuldu. Başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde yapıldığını iddia ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülke basınına salgınla ilgili yaptığı açıklamada koronavirüsün Çin'in Wuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu iddia etti. Daha önce Washington Post gazetesi, söz konusu enstitüde güvenlik açığı olduğuna dair resmi yazışmaları yayımlamıştı. Enstitü direktörü Yuan Zhiming ise “Virüsün bizden gelmiş olma ihtimali yok” diyerek, iddiaları reddetmişti.

Pompeo, ABD olarak virüsün Wuhan'dan çıktığını dile getiren ilk ülke olduklarını ve bu nedenle eleştirilere maruz kaldıklarını belirterek, diğer ülkelerin de benzer söylemler kullanmaya başladığını ifade etti. ABD’li bakan, Çin'in yürüttüğü standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi olduğunu söyledi.

Virüsün üretildiği iddia edilen Wuhan Viroloji Enstitüsü:

Washington yönetimi, virüsün ısrarlı bir şekilde Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden yayıldığını savunuyor. Öyle ki, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında "Virüsün kökeninin Wuhan Viroloji Enstitüsü olduğuna kuvvetle kanaat getirmenizi sağlayan bir kanıt gördünüz mü?" sorusunu “Evet gördüm” diyerek yanıt vermiş, Dünya Sağlık Örgütü’nü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi davranmakla suçlamıştı.

Koronavirüsün yayılması konusunda Pekin yönetimini hedef almayı sürdüren Pompeo, “Çin laboratuvarındaki başarısızlıkların bir sonucu olan virüslere ilk kez maruz kalmıyoruz. İstihbarat kuruluşları bu konuda çalışmalarına devam etmelidir ancak size bunun (koronavirüs) Wuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Pompeo, ayrıca Çin yönetiminin uluslararası ajanslarda çalışan gazetecileri ülkeden atıp uyarılarda bulunan Çinli doktorları susturarak, Wuhan’da ortaya çıkan virüsün gizli kalması için uğraştığını öne sürdü.

Çin yönetiminin bu girişimine dair net bulguların halihazırda var olduğunu dile getiren Mike Pompeo, "Başkan Trump bu konuda oldukça açık. Bizim belirlediğimiz zamanda sorumlu olanlardan hesap soracağız" ifadesini kullandı.