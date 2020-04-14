"Koronavirüs Salgınını Bill Gates Yaratmış Olabilir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, koronavirüs salgınını Bill Gates'in yaratmış olabileceğini öne sürdü. Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone, koronavirüs salgını hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya attı. Rogers, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in insanlara mikroçip takabilmek için koronavirüsü yaratmış olabileceğini söyledi.

Rogers Stone, Joe Piscopo'nun sunduğu bir radyo programında, "Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık. Muhafazakâr arkadaşlarımın bazıları bunu saçma bulurken, bazıları da kesinlikle doğru buluyor. O ve diğer küreselciler bunu, aşıları zorunlu hale getirmek ve insanlara mikroçip takmak için kullanıyor. Cesedimi çiğnemen lazım! Zorunlu aşı mı? İmkânı yok" dedi.

Bill Gates uzun süredir küresel bir salgına karşı uyarıyordu

Microsoft kurucusu, uzun süredir dünyanın küresel bir salgına hazır olması yönünde uyarılarda bulunuyordu. Bill Gates'in Ebola salgınının baş gösterdiği 2015 yılında yaptığı bir TEDx konuşmasında dünyayı tehdit eden tehlikelerin başında virüsleri göstermesi ve insanları salgına karşı uyarması, koronavirüs salgınını bildiği iddialarına yol açmıştı.

Bill Gates, TEDx konuşmasında, "Önümüzdeki 10 yılda bir şey 10 milyon insanı öldürürse bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Gates, geçtiğimiz günlerde Financial Times'a yaptığı açıklamada koronavirüs salgını gibi büyük bir salgının her 20 yılda bir yaşanabileceğini iddia etmişti.

Bill Gates, koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde test edilen 7 farklı COVID-19 aşısına eşiyle birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla milyarlarca dolar harcayarak destek veriyor.