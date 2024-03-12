MetaMask ile Mastercard'ın dev bir proje için anlaştığı iddia edildi. Coindesk'in haberine göre dünyanın ilk kripto para ile alışveriş imkanı sunan blockchain destekli kredi kartı için hazırlıklar tamamlandı ve test süreci başladı.

Aylık 30 milyondan fazla aktif kullanıcısı ile en popüler kripto para cüzdanlarından olan MetaMask, Mastercard ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği kapsamında dünyada ilk kez blockchain teknolojisiyle desteklenen bir kredi kartı tasarlandı. Edinilen bilgilere göre test aşamasına geçen bu kart, kredi kartının geçtiği her yerde kullanılabilecek. Geleneksel kartlardan tek farkı, kullanıcıların kripto para kullanmaları olacak.

MetaMask, Ethereum ağına inşa edilmiş olan bir cüzdan hizmeti. Mastercard ise bilindiği üzere geleneksel finans sisteminin en popüler ödeme sağlayacılarından bir tanesi. İşte bu ikili, kendi uzmanlık alanlarında bir ilke imza atacaklar. Hazırlanan pazarlama materyallerine göre bu kart, "gerçek anlamda merkezi olmayan ilk web3 ödeme çözümü" olarak tarihe geçecek.

Ne zaman kullanılabileceği belli değil

Coindesk'in iddiasına göre alanında bir ilk olacak bu kredi kartı, aslında hepimiz için yeni bir dönem başlatacak. Çünkü kripto para ve blockchain destekli bir kredi kartı ile tüketiciler, artık kolayca kripto para ödeyerek alışveriş yapabilecekler. Tabii bunun gerçekleşmesi için nasıl bir alt yapı kurulması gerektiğini şu an bilemiyoruz. Bu hizmet için yeni pos cihazlarına ihtiyaç duyulup duyulmayacağı gibi hususlar, şimdilik bilinmezliğini koruyor.

Taraflardan şu an için bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak Coindesk tarafından sızdırılan pazarlama materyallerinin, çok yakın bir gelecekte resmî olarak paylaşılması bekleniyor. Bu beklentinin gerçek olmasıyla geleneksel finans sistemi, bugüne kadarki en sert darbelerden birini almış olacak. Bakalım MetaMask ile Mastercard, böyle büyük bir işin altından nasıl kalkacaklar...