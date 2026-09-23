OpenAI, yapay zekâ modelinin matematik alanındaki çalışmalarına yönelik eleştirilerin ardından bağımsız bir Matematik ve Yapay Zekâ Danışma Grubu kurdu. Princeton'daki İleri Araştırmalar Enstitüsü bünyesinde oluşturulan grup, yapay zekânın ürettiği matematiksel sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması konusunda şirkete danışmanlık yapacak.

OpenAI, matematik dünyasının gündeminden düşmüyor. Şirket, yakın zamanda modelinin ünlü Navier-Stokes Milenyum Ödülü problemini çözdüğünü duyurmuştu. Ancak Levent Alpöge ve Tristan Buckmaster'ın Navier-Stokes çalışması etrafında yaşanan tartışma, yapay zekânın matematikte ulaştığı noktadan çok daha fazlasını konuşulur hâle getirmişti.

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Şirket bu tartışmaların ardından bağımsız bir Matematik ve Yapay Zekâ Danışma Grubu kurduğunu duyurdu. Grup, yapay zekânın ürettiği matematiksel sonuçları değerlendirecek ve OpenAI ile matematik dünyası arasında bir köprü görevi görecek.

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Danışma grubunun yetkileri ve sınırları

Grubun görevi, OpenAI'ın matematik alanındaki yapay zekâ çalışmalarına bağımsız bir akademik bakış sağlamak. Üyeler, yapay zekâ tarafından elde edilen sonuçların matematik açısından önemini değerlendirecek ve bunların kamuoyuna nasıl sunulacağı konusunda görüş bildirecek.

Üyeler bu görev karşılığında ücret almayacak. Kendi görüşlerini kamuoyuyla bağımsız şekilde paylaşabilecek ve grubun gelecekteki üyeleri üzerinde söz sahibi olabilecekler. Yani grup, OpenAI'ın bünyesinde çalışan bir ekipten çok, şirkete dışarıdan görüş sunan bağımsız bir yapı olarak konumlanıyor.

Fakat yetkilerinin bir sınırı var. Grup, OpenAI'ın matematik araştırmalarını durduramaz, çalışmaların hızını belirleyemez veya projelerin yönünü değiştiremez. İleri Araştırmalar Enstitüsü de yaptığı açıklamada herhangi bir yapay zekâ şirketinin kararları üzerinde yetki sahibi olmadığını açıkça belirtti. Son karar yine OpenAI'a ait olacak.

Grubun kurucu üyeleri kimler?

Danışma grubunun ilk üyeleri arasında alanında tanınan dokuz matematikçi bulunuyor. Listedeki isimlerden biri ise son dönemdeki tartışmalar açısından özellikle önemli: İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden Camillo De Lellis.

De Lellis, hem yeni danışma grubunda yer alıyor hem de yapay zekâ laboratuvarlarını eleştiren açık mektuba imza atan 25 Fields Madalyalı matematikçiden biri. Üstelik bu mektubu imzalayan isimler arasında gruba dahil edilen tek matematikçi de o.

Bu nedenle yeni yapı, matematik dünyasındaki görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmaktan çok, farklı görüşlerin OpenAI'ın yapay zekâ araştırmalarıyla aynı masa etrafında buluşabileceği bir alan oluşturuyor. Yapay zekânın matematikte nereye kadar ilerleyebileceği kadar, bu ilerlemenin nasıl denetleneceği ve akademik dünyayla nasıl paylaşılacağı da tartışılmaya devam edecek.