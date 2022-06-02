Mayıs ayında en çok satan otomobil modelleri belli oldu. Ayrıca haziran ayının başlamasıyla bu otomobillerin fiyatları da güncellendi. İşte Türkiye'nin en çok satan otomobillerine haziran ayında gelen zamlar...

Türkiye'de otomobil satın almak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Dolar kuru ile artık neredeyse günlük olarak değişen fiyatlar, vergi yükü ve diğer kalemler de eklendiğinde çoğu zaman akılalmaz seviyelere ulaşıyorlar. Peki Türkiye'de en çok satan otomobil modellerinin fiyatları nasıl değişti? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını irdeleyelim.

Haziran ayı girmemizle birlikte Mayıs 2022'ye ilişkin otomobil pazarı verileri açıklandı. ODD tarafından yapılan açıklamalar, Mayıs 2022'nin nisan ayına göre hareketli geçtiğini ancak 2022 yılı ila 2021 yılı arasındaki kıyaslamada pazarın yüzde 12 daraldığını gözler önüne serdi. Otomobillerin sürekli olarak zamlanması, sektördeki daralmanın devam edebileceğini düşündürüyor...

Mayıs ayında en çok satan otomobil modelleri(*)

Fiat Egea (sedan): 6.686 adet satış

(sedan): 6.686 adet satış Toyota Corolla (sedan): 3.144 adet satış

(sedan): 3.144 adet satış Fiat Egea (cross): 2.157 adet satış

(cross): 2.157 adet satış Renault Clio : 2.443 adet satış

: 2.443 adet satış Renault Taliant : 2.063 adet satış

: 2.063 adet satış Dacia Duster : 1.845 adet satış

: 1.845 adet satış Opel Crossland : 1.747 adet satış

: 1.747 adet satış Opel Corsa : 1.527 adet satış

: 1.527 adet satış Volkswagen T-ROC : 1.484 adet satış

: 1.484 adet satış Hyundai Bayon: 1.226 adet satış

Mayıs 2022'de en çok satan modelleri öğrendiğimize göre şimdi de bu otomobil modellerinin güncel fiyatlarına bakabiliriz. Fiyatların Mayıs 2022'ye kıyasla ne kadar değiştiğini de hep birlikte göreceğiz...

Türkiye'de en çok satan otomobillerin güncel fiyatları(**)

Fiat Egea (sedan)

Haziran 2022 fiyatı: 329.900 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 303.900 TL

Zam oranı: Yüzde 8,55

Toyota Corolla (sedan)

Haziran 2022 fiyatı: 456.500 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 432.650 TL

Zam oranı: Yüzde 5,5

Fiat Egea (cross)

Haziran 2022 fiyatı: 383.900 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 359.900 TL

Zam oranı: Yüzde 6,66 zam

Renault Clio

Haziran 2022 fiyatı: 361.900 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 313.000 TL

Zam oranı: Yüzde 15,6

Renault Taliant

Haziran 2022 fiyatı: 376.000 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 355.000 TL

Zam oranı: Yüzde 5,9

Dacia Duster

Haziran 2022 fiyatı: 456.900 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 394.900 TL

Zam oranı: Yüzde 15,7

Opel Crossland

Haziran 2022 fiyatı: 509.700 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 469.700 TL

Zam oranı: 8,51

Opel Corsa

Haziran 2022 fiyatı: 449.900 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 379.900 TL

Zam oranı: Yüzde 18,42

Volkswagen T-ROC

Haziran 2022 fiyatı: 740.700 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 682.900 TL

Zam oranı: Yüzde 8,46

Hyundai Bayon

Haziran 2022 fiyatı: 437.000 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 362.700 TL

Zam oranı: Yüzde 20,48

*Mayıs ayında çok satan tüm modelleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

**Fiyatlar markaların resmi internet siteleri üzerinden alınmış olup, baz modelleri göstermektedir.