Türkiye'de otomobil satın almak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Dolar kuru ile artık neredeyse günlük olarak değişen fiyatlar, vergi yükü ve diğer kalemler de eklendiğinde çoğu zaman akılalmaz seviyelere ulaşıyorlar. Peki Türkiye'de en çok satan otomobil modellerinin fiyatları nasıl değişti? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını irdeleyelim.
Haziran ayı girmemizle birlikte Mayıs 2022'ye ilişkin otomobil pazarı verileri açıklandı. ODD tarafından yapılan açıklamalar, Mayıs 2022'nin nisan ayına göre hareketli geçtiğini ancak 2022 yılı ila 2021 yılı arasındaki kıyaslamada pazarın yüzde 12 daraldığını gözler önüne serdi. Otomobillerin sürekli olarak zamlanması, sektördeki daralmanın devam edebileceğini düşündürüyor...
Mayıs ayında en çok satan otomobil modelleri(*)
- Fiat Egea (sedan): 6.686 adet satış
- Toyota Corolla (sedan): 3.144 adet satış
- Fiat Egea (cross): 2.157 adet satış
- Renault Clio: 2.443 adet satış
- Renault Taliant: 2.063 adet satış
- Dacia Duster: 1.845 adet satış
- Opel Crossland: 1.747 adet satış
- Opel Corsa: 1.527 adet satış
- Volkswagen T-ROC: 1.484 adet satış
- Hyundai Bayon: 1.226 adet satış
Mayıs 2022'de en çok satan modelleri öğrendiğimize göre şimdi de bu otomobil modellerinin güncel fiyatlarına bakabiliriz. Fiyatların Mayıs 2022'ye kıyasla ne kadar değiştiğini de hep birlikte göreceğiz...
Türkiye'de en çok satan otomobillerin güncel fiyatları(**)
Fiat Egea (sedan)
- Haziran 2022 fiyatı: 329.900 TL
- Mayıs 2022 fiyatı: 303.900 TL
- Zam oranı: Yüzde 8,55
Toyota Corolla (sedan)
- Haziran 2022 fiyatı: 456.500 TL
- Mayıs 2022 fiyatı: 432.650 TL
- Zam oranı: Yüzde 5,5
Fiat Egea (cross)
- Haziran 2022 fiyatı: 383.900 TL
- Mayıs 2022 fiyatı: 359.900 TL
- Zam oranı: Yüzde 6,66 zam
Renault Clio
- Haziran 2022 fiyatı: 361.900 TL
- Mayıs 2022 fiyatı: 313.000 TL
- Zam oranı: Yüzde 15,6
Renault Taliant
- Haziran 2022 fiyatı: 376.000 TL
- Mayıs 2022 fiyatı: 355.000 TL
- Zam oranı: Yüzde 5,9
Dacia Duster
- Haziran 2022 fiyatı: 456.900 TL
- Mayıs 2022 fiyatı: 394.900 TL
- Zam oranı: Yüzde 15,7
Opel Crossland
- Haziran 2022 fiyatı: 509.700 TL
- Mayıs 2022 fiyatı: 469.700 TL
- Zam oranı: 8,51
Opel Corsa
- Haziran 2022 fiyatı: 449.900 TL
- Mayıs 2022 fiyatı: 379.900 TL
- Zam oranı: Yüzde 18,42
Volkswagen T-ROC
- Haziran 2022 fiyatı: 740.700 TL
- Mayıs 2022 fiyatı: 682.900 TL
- Zam oranı: Yüzde 8,46
Hyundai Bayon
- Haziran 2022 fiyatı: 437.000 TL
- Mayıs 2022 fiyatı: 362.700 TL
- Zam oranı: Yüzde 20,48
*Mayıs ayında çok satan tüm modelleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
**Fiyatlar markaların resmi internet siteleri üzerinden alınmış olup, baz modelleri göstermektedir.