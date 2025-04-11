Mazda, otomobilseverlerin ağzının suyunu akıtacak tasarıma sahip elektrikli SUV'ı EZ-60'ın tasarımını paylaştı.

Karbon nötr hedefi doğrultusunda birçok otomobil devi elektrikli araçlara yönelik hamlelerini artırmaya başlamıştı. Mazda da bunlardan biriydi. Japon şirket, şimdi de EZ-60 ismini verdiği elektrikli bir otomobilini gösterdi.

EZ-60, SUV tipinde nitelendirilebileceğimiz bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımı ise gerçekten büyüleyici. Otomobilseverlerin ağzının suyunu akıtacak bir görünümle geldiğini söyleyebiliriz.

Karşınızda Mazda EZ-60

EZ-60 crossover’ın aslında çok fazla detayı paylaşılmadı. Bunun yerine tasarımı ve bazı teknik bilgiler var. Araç, Çinli marka Changan’ın EPA1 platformunda geliştirilmiş. Bu platform, Mazda 6e modelinde de kullanılmıştı.

Şirketin EZ-60’ı dünya çapında CX-6e ismiyle satmayı planladığını da ekleyelim. Otomobil, 23 Nisan’da düzenlenecek Şanghay Otomobil Fuarı’nda herkese sergilenmeye başlayacak. O zaman hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz.

Tasarımı, Mazda’nın “Kodo” olarak isimlendirdiği tasarım dilini benimsiyor. Parlayan mazda logosu, modern ve şık görünümü, ikiye bölünen farlar, gömülü kapı kolları gibi detayları var. Aynaları ise geleneksel aynaların yerine kamera olarak değiştirilmiş. Arkada logo yerine “Mazda” isminin yazıldığını da görebiliyoruz.

Araç, muhtemelen 4.750 mm uzunluğunda, 1.930 mm genişliğinde ve 1.625 mm yüksekliğinde olacak. Deepal S07 ile benzer motoru taşıması bekleniyor. 215 beygirlik ve 255 beygirlik iki versiyonu gelebilir. Menzilleri sırasıyla 520 km ve 628 km olan 68,8 kWh’lik ve 80 kWh’lik iki batarya seçeneği de görmemiz olası.

Fiyatı da tahmin edebileceğiniz gibi henüz belli değil. İddialara göre 24 bin euro civarında bir fiyatla gelebilir. Önümüzdeki haftalarda tüm detaylarını öğreneceğiz.