McDonalds'ın Twitter'daki bir paylaşımı, DOGE yatırımcılarında ufak bir heyecana yol açtı. McDonalds'ın gizemli paylaşımına yorum yapan Elon Musk, Dogecoin fiyatının dakikalar içerisinde yükselmesini sağladı. Bu yükseliş, düşüş trendinin hakim olduğu piyasada kalıcı olamadı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Elon Musk ile fast food devi McDonalds arasındaki bir gelişmeden bahsetmiştik. Twitter'da bir paylaşım yapan Musk, McDonalds'a bir teklifte bulunmuş ve Dogecoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmesi durumunda TV'ye çıkıp çocuk menüsü yiyeceğini söylemişti. Şimdi bu olayın ikinci perdesi yaşandı.

McDonalds'ın resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Şirket, bu paylaşımda yalnızca "Bir şeyler geliyor" ifadelerine yer verdi. Nedendir bilinmez bu paylaşım, Elon Musk'ın da dikkatini çekti. Bir emoji kullanarak tweeti yanıtlayan Musk, McDonalds'ın Dogecoin'i ödeme yöntemi olarak kabul edeceğini düşündürmeyi başardı. Bu durum, Dogecoin fiyatına doğrudan yansıdı.

McDonalds'ın tweeti şöyleydi

uhhhhhhhhhhh bir şeyler geliyor

Geçtiğimiz saatlerde yapılan paylaşım, Dogecoin'in 0,1574 dolar seviyelerine kadar yükselmesine neden oldu. Ancak bu yükseliş, çok da uzun süreli ve kalıcı olmadı. Zira bu kripto para biriminin saat 11:27 itibarıyla değeri, yeniden 0,1459 dolar seviyelerine geriledi. Ancak bu bile önemliydi çünkü Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ihtimali, kripto para piyasalarını düşüş trendine mahkum etmiş durumda.

Elon Musk'ın McDonalds'a verdiği yanıt

McDonalds, Elon Musk'ın paylaşımından sonra birkaç paylaşım daha yaptı. Ancak bu paylaşımlarda, Dogecoin ile ilgili herhangi bir detaya yer verilmedi. Yani Elon Musk'ın kendi kendine mi gelin güvey olduğu yoksa gerçekten McDonald's ile DOGE arasında bir 'işler' mi döndüğü bilinmiyor. Ancak bu noktada önümüzdeki günler, "yaklaşan şey" için belirleyici olacaktır.

Dogecoin'in fiyat grafiği

Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir.