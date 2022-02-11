Teknoloji devi Microsoft, dün gece Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. 'Köpek' temalı kripto para birimlerine yönelik olduğu düşünülen bu tweet, Shiba Inu destekçilerinin heyecanlanmasına neden oldu.

Kripto para birimleri ve blok zinciri teknoloji günden güne tüm dünyaya yayılıyor ve birçok insan tarafından yatırım alıyor. ‘Meme coin’ olarak adlandırılan ve şaka olarak çıktığı ifade edilen tokenler de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) gibi kripto para birimlerinden sonra en popüler kripto paralar arasında yer alıyor.

Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi köpek temalı kripto para birimleri de ‘meme coin’ ismi verilen tarzdaki paraların en popülerleri arasında bulunuyor. Baz dev şirketler de bu para birimlerine yatırım yapıyor. Kripto paralara yakınlığı ile bilinen Elon Musk’ın şirketi Tesla, geçtiğimiz haftalarda Dogecoin’in şirket ürünleri için ödeme yöntemi olarak kabul edeceğini duyurmuştu. Şimdi de bir başka teknoloji devi Microsoft’tan Shiba Inu’ya yönelik olabileceği tahmin edilen bir paylaşım geldi.

Microsoft’un tweet’i Shıba Inu yatırımcılarını heyecanlandırdı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, resmi Twitter hesabından dün bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda da, ‘Teams toplantılarında iki tür köpek vardır’ ifadeleri kullanıldı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu açıklama, birçok kripto para meraklısının dikkatini çekti ve şirketin ‘köpek’ temalı kripto paralara yönelik bir adım atabileceği iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Popülerliği gittikçe artan Shiba Inu’nun da şirketin tweet’inde atıfta bulunduğu kripto para olabileceği ifade edildi. Shiba Inu topluluğundan birçok insan Microsoft’un paylaşımının altına yüzlerce yorum ekleyerek şirketin bu konuda bir ortaklık kurabileceğini düşündüğünü ifade etti. Koinbulteni’ne göre de Shiba Inu ve Microsoft’un, ‘gelecek’ olarak görülen metaverse konusunda önemli yatırımlarının bulunması böyle bir ortaklığın gerçekleşebileceğini gösteriyor. Ancak bu ihtimalin oldukça düşük olduğunu da belirtelim.

Shiba Inu kadar olmasa da Dogecoin, Floki gibi başka köpek temalı kripto para yatırımcıları da yorumlarını gönderinin altına ekledi. Ek olarak Shiba Inu’nun geliştiricilerinden olduğu ifade edilen ve daha önce büyük firmaların SHIB ile benzer vizyonu paylaşmasının eğlenceli olduğunu söyleyen Sythoshi Kusama da #shibarmy hashtag’i ile bir gif paylaşarak tweet’e yanıt verdi.

İşte paylaşıma gelen tepkilerden bazıları:

Shiba Inu'nun geliştiricilerinden Sytohoshi Kusama'nın Microsoft'un paylaşımına verdiği yanıt.