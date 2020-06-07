McLaren 570S’in Yerini Alacak Otomobil Ertelendi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor zamanlar yaşayan McLaren, pandemi sürecinde üretimini yavaşlatmıştı. Bu durum, McLaren 570S’in yerini alması beklenen modelin de gecikmesine neden oldu.

Koronavirüs pandemisi pek çok sektörde üretimin durmasına ya da oldukça ciddi şekilde yavaşlamasına neden oldu. Otomotiv sektörü, hem salgın tehlikesi hem de tedarik zincirlerinin çökmesi nedeniyle en çok etkilenen alanlardan biri oldu.

McLaren de bu dönemde oldukça olumsuz etkilendi. İş gücünün dörtte birini işten çıkarmak zorunda kalan firma, üretim açısından da hedeflediği noktadan geride kaldı. Bu nedenle de yeni modelleri erteliyorlar.

McLaren 570S’in yerini alacak model gecikti

McLaren, Track25 adını verdiği bir strateji geliştirmişti. Bu stratejinin bir parçası olarak, 2025 yılına kadar firma 18 farklı otomobil geliştirecekti. Bunlar arasında McLaren P1’ın devamı olan araçlar da vardı. Casus fotoğraflarında ise McLaren 570S’in yerini alacak hibrit bir spor otomobil görmüştük.

McLaren, yeni bir hibrit spor seri üzerinde de çalışıyordu. Bu yeni Sport Series modelinin bu yaz tanıtılması bekleniyordu. Evo Magazine’ın doğruladığı bilgilere göre araçların çıkışı 2021 yılına ertelendi. Bu dönemde, 1200 çalışanını işten çıkaran firma yeniden yapılanacak.

Tamamen yeni bir platformda üretilen otomobil, firmanın yeni hibrit McLaren Sports serisinde en önemli modellerden biri olacak. Performans otomobillerine odaklanan McLaren, geleceği elektrikli otomobillerde görüyor. Bu hibrit modeller de dönüşümü desteklemeleri için üretiliyor.

McLaren hibritlerde kararlı

McLaren hali hazırda Sports Series üzerinde ilerlemiş durumda ve McLaren P1’in aksine yeni hibrit doğrudan eklentili olacak. Elektrikli çift turbolu V6, yaklaşık 33 kilometrelik bir menzil sunacak olsa da performans verileri bilinmiyor. Aracın benzinli motoru ise 5.2 litrelik bir V10 ve 562 beygir güç sağlıyor.

Stil açısından bakarsak, aracın kamuflajlı görüntülerinde McLaren 720S esintilerini görüyoruz. Aracın ön ve arka farları, yeniden konumlandırılan egzoz çıkışı bu otomobilin ilham kaynağını açıkça görebilmemizi sağlıyor.