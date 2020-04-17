Casus fotoğrafçılar, spor otomobil üreticisi McLaren'in 570S modelinin yeni nesli olduğu düşünülen bir aracı fotoğraflamayı başardı. Araç, yoğun kamuflajla kaplı olduğu için birçok detay görünmese de ön ve arka farlar gibi bazı detayları fotoğraflarda görebiliyoruz.

Geçtiğimiz aylarda Motor1 casus fotoğrafçıları, üzerinde ‘Hibrit Prototip’ yazılı gizemli bir McLaren test aracını fotoğraflamayı başarmıştı. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bu fotoğraflarda prototip araç, sahte gövde panelleriyle birlikte görünüyordu. Yeni paylaşılan fotoğraflardaysa sahte gövde panelleri çıkarılmış ve yola çıkmaya hazır olan bir McLaren araç görüyoruz.

Gizli çekilmiş fotoğrafları paylaşılan bu aracın McLaren 570S’nin yerine mi geleceği yoksa tamamen yeni bir model olarak mı tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Bu noktada aracın tasarımına bakacak olursak açıkta bırakılmış ön ve arka farların dışında geri kalan kısmın yoğun kamuflajla kaplandığını, bu yüzden de pek çok detayı göremediğimizi söyleyebiliriz.

McLaren’in yeni aracının tanıtımı 2021’e sarkabilir:

Araçla ilgili henüz doğrulanmış, elle tutulur bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte şimdiye dek ortaya atılan iddialara göre görüntülerde yer alan bu araç, çift turbolu bir V6 ile bir elektrik motorunu kombine edecek; yani şarjlı hibrit motor kurulumuna sahip olacak. Firmanın önceleri P1 ve Speedtail modellerinden elde ettiği hibrit motor tecrübesi de bu iddiaları güçlendiren önemli detayların başında geliyor.

Öte yandan aracın ne zaman trafiğe çıkacağı sorusuna gelecek olursak casus fotoğrafçılar, resmi tanıtımın bu yıl içerisinde gerçekleşme olasılığını çok düşük bir ihtimal olarak görüyor. Bir başka deyişle McLaren’in yeni aracının tanıtımı, 2021 yılına sarkabilir. Ayrıca görüntülenen aracın McLaren 570S’nin yeni nesli olup olmadığının belli olmadığını da tekrardan belirtelim.

İç mekânda ve döşemelerde daha birçok eksiği olduğu belirtilen aracın seri üretime pek yakın olmadığı aşikâr. Bu noktada aracın tam olarak ne zaman seri üretime hazır olacağıysa merak konusu. Konu hakkında herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.