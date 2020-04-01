McLaren’dan 600 Beygirlik Süper SUV’dan Tanıtım Görseli

Süper otomobiller ve spor otomobiller üreten McLaren, sektördeki diğer rakipleri gibi SUV üretmeye hazırlanıyor. Firmanın SUV’u McLaren GTX’in ilk tanıtım görseli geldi.

Süper otomobil ve spor otomobil üreten firmaların SUV işine girmesi, bir zamanlar oldukça absürt bir fikir olarak görülüyordu. Lamborghini bu trendin öncüsü olarak Urus modelini satışa sürdüğünde ise rekor satış rakamlarına ulaştı.

Aston Martin yakın zamanda DBX modelini tanıttı. Hatta Ferrari ve Bugatti gibi firmaların da SUV modelleri tanıtıldı. Artık pek çok üretici SUV pastasından kendine bir dilim kapmaya çalışıyor. Uzun süre direnen McLaren de bu pazara giriyor.

McLaren’den SUV sürprizi

McLaren, beklenmedik bir hamle yaparak yeni SUV aracını, gölgeler içinde bir SUV’un yer aldığı bir tanıtım görseliyle duyurdu. Aracın ismi McLaren GTX oldu. Bu da aracın, 4 litrelik çift turbolu V8 motoruna sahip McLaren GT’nin off-road versiyonu olacağını gösteriyor.

GTX’de bu motor 600 beygirlik güç üretecek ve 766 Nm tork sağlayacak. Bu da Aston Martin DBX’e kıyasla 58 beygir ve yaklaşık 30 Nm daha fazla güç anlamına geliyor.

Aracın hız performansına dair bir açıklama olmasa da GT’nin 3,1 saniyelik 0-100 km hızlanmasından daha yavaş olmasını ve GT modelinin 330 km/sa'lik hızına ulaşamamasını beklemek gerçekçi olacaktır.

McLaren çizgileri korunuyor

Stil anlamında bakacak olursak, GTX’in bir McLaren olduğu aracın ikonik farlarından belli olsa da SUV’unn tasarım hatları, görebildiğimiz kadarıyla firmanın ürettiği başka hiçbir şeye benzemiyor. Bu oldukça normal, SUV’lar spor otomobillerden oldukça farklı. Yine de bagaj rüzgarlığı GTX’e spor bir görüntü kazandırıyor.

McLaren GT’de bulunan lüks iç döşemelerin, havada duruyormuş gibi gözüken merkezi konsolun ve 7 inçlik dokunmatik ekranın yeni modelde de yer alması bekleniyor. McLaren GTX’in teslimleri 1 Nisan 2021’de başlayacak. Aracın fiyatının McLaren GT’nin fiyatından daha yüksek olması bekleniyor. O araç ise 210 bin dolardan başlıyor. Umarız McLaren bir şaka yapmıyordur ve bu aracı yollarda görebiliriz.