McLaren'dan Dev Yatırım: Markanın İlk Hibrit SUV Modeli 2028'de Yollara Çıkıyor!

McLaren, 500 milyon sterlinlik yatırımla 2028 yılında yollara çıkaracağı ilk 5 koltuklu hibrit SUV modeli P47'yi resmi olarak doğruladı.

Süper otomobil dünyasının ikonik üreticilerinden McLaren, tarihinde ilk kez iki koltuk sınırını aşarak radikal bir dönüşümün kapısını aralıyor.

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Birleşik Krallık’taki üretim ve mühendislik operasyonlarına 500 milyon sterlinlik dev bir yatırım yapacağını açıklayan İngiliz üretici, bu kaynağı doğrudan markanın ilk performans SUV modelinin geliştirilmesine aktaracak. Abu Dabi merkezli L'IMAD Holding Company’nin finansal desteğiyle hayata geçirilecek bu stratejik plan, şirket içi motor üretimini ve fabrika kapasitelerinin genişletilmesini de kapsıyor.

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Ferrari ile rekabet edebilecek McLaren P47

McLaren CEO’su Nick Collins, kod adı P47 olarak belirlenen yeni SUV modelini şirketin finansal geleceğinin ve Ferrari ile rekabet edebilecek kâr marjlarına ulaşma hedefinin merkezine yerleştiriyor. Markanın bugüne kadar ürettiği en geniş gövdeye sahip otomobil olacak bu model; 4 kapılı, 5 koltuklu, 24 inç dev jantlara ve keskin hatlara sahip bir tasarım anlayışıyla bayilere sunuldu.

En başından itibaren hibrit olarak tasarlanan P47'nin güç ünitesi, McLaren tarihinde bir ilk olarak tamamen şirket içinde geliştirilip üretilecek. Showroomlara 2028 civarında inmesi planlanan araçla birlikte McLaren, her yıl en az bir yeni modeli otomobil tutkunlarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Purosangue ve Urus’a doğrudan rakip geliyor

Geleneksel bir aile otomobili veya standart bir crossover arayanların aksine doğrudan yüksek performans tutkunlarını hedefleyen McLaren SUV, boyut ve karakter olarak Porsche Cayenne Turbo GT'ye yakın bir çizgide duruyor. Süper otomobil pazarında Ferrari Purosangue ve Lamborghini Urus'un ulaştığı yüksek kâr marjlarını ve satış başarısını göz önünde bulunduran marka, kendi imajını koruyarak bu lüks segmente güçlü bir giriş yapmayı amaçlıyor.

Yol haritası yalnızca SUV ile de sınırlı kalmayacak. McLaren, 2027 yılında tanıtılması beklenen P34 kod adlı, çift turbolu V6 hibrit motoruyla 810 beygir güç üreten ortadan motorlu bir süper otomobili ve ilerleyen dönemde önden motorlu bir GT modelini de yeni ürün ailesine ekleyecek.