McLaren Geçmişe Döndü: İşte Şirketin Yeni Logosu!

McLaren, köklerinden ilham alan yeni logosuyla görsel kimliğini yenileyerek genişleyen model yelpazesiyle yeni bir döneme adım atıyor.

Son yıllarda görsel kimliklerini baştan aşağı tazeleyen otomobil markalarının arasına İngiliz süper otomobil üreticisi McLaren da eklendi.

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Gelecekteki yeni dönemine hazırlanırken ikonik markalamasına daha modern bir dokunuş getiren şirket, bu değişim sürecinde geçmişini ve köklerini de unutmuyor. Yeni görsel kimlik, hem markanın zengin yarış geçmişinden hem de kurucusu Bruce McLaren’ın mirasından ilham alarak üreticinin evrimini yansıtırken tanınabilirliğini de korumayı hedefliyor.

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Geçmişe saygı duruşu

McLaren dünya çapında bilinen dev bir markaya dönüşmeden önce Yeni Zelanda’nın Remuera kentindeki küçük bir tamirhanenin tabelasına el yazısıyla kazınmış bir aile adından ibaretti.

Şirket, yeni logosunu tamamen sıfırdan icat etmek yerine tam da bu noktaya dönerek orijinal harf formlarını modern döneme uyarlıyor. Markanın ilk göründüğü yere yapılan bu gönderme, kurumsal değişime anlamlı ve estetik bir boyut kazandırıyor.

İkonik hız sembolü korunuyor

McLaren kurulduğu 1963 yılından bu yana ambleminde birçok güncellemeye gitti. Bruce McLaren'ın Yeni Zelanda kökenlerine atıfta bulunan ilk "Kiwi" kuşlu amblem, takımın küresel bir yarış devine dönüşmesiyle zaman içinde kademeli olarak evrildi. 1997 yılından bu yana kullanılan ve bir otomobilin arka kanadında oluşan hava girdaplarından esinlenen ünlü "Speedmark" (Hız Sembolü) ise bu son güncellemede de kilit rolünü sürdürüyor.

Söz konusu tasarım değişimi, markanın mevcut ortadan motorlu spor otomobil çizgisinin ötesine geçme planlarıyla da örtüşüyor. Uzun süredir reddedilen ancak on yılın sonuna doğru yollara çıkması beklenen SUV modelinin yanı sıra önden motorlu ve arka koltuklu ikinci bir model seçeneği de McLaren’ın genişleyen ürün gamına dahil olmaya hazırlanıyor. Görsel kimlik yenilemesi yalnızca estetik bir dokunuşla sınırlı kalmayarak McLaren Automotive ve McLaren Racing dâhil tüm departmanlarda ortaklaşa uygulanacak. Yeni logo; yarış otomobillerinden yol araçlarına, dijital platformlardan satış noktalarına kadar markanın tüm temas noktalarında yer alacak. Süreç kapsamında güncellenmiş yeni logoyu üzerinde taşıyacak ilk model ise manuel şanzımanlı McL 6GT olacak.