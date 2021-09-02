MEB, Yarıyıl Tatili ve Karne Günü Tarihlerini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimini resmen açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 6 Eylül'de başlayan okullar, 15 Kasım'a kadar kesintisiz eğitim verecekler. Birinci dönem 24 Ocak'ta, ikinci dönem ise 17 Haziran'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, uzunca bir süre sonra yeniden okullarına dönecek öğrenciler için önemli bir açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, 2021-2022 yılı eğitim öğretim dönemindeki önemli tarihler açıklandı. Açıklanan tarihler, ara tatillerin ve karnelerin verileceği tarihleri kesinleştirmiş oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, daha önceden de belirtildiği gibi 6 Eylül'de ilk ders zilinin çalınacağı açıklandı. Koronavirüs tedbirleri alınarak başlayacak dönem, umuyoruz ki yeni bir aksaklık olmadan rahatlıkla tamamlanır ve öğrenciler, yeniden yüz yüze eğitim alma imkanı yakalarlar.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre öğrenciler, 6 Eylül'den 15 Kasım'a kadar ara vermeden okula gidecekler. 15 Kasım'da başlayacak olan birinci dönem ara tatili, 19 Kasım'da sona erecek. Sonraki süreçte de 24 Ocak'a kadar eğitimlerine devam edecek öğrenciler, 4 Şubat'ta da ikinci döneme başlayacaklar. ikinci dönem ara tatil tarihlerini 11-15 Nisan olarak belirleyen bakanlık, dönem sonunu ise 17 Haziran 2022 olarak belirledi.

6 Eylül: Dönem başlangıcı

Dönem başlangıcı 15-19 Kasım: 1. dönem ara tatili

1. dönem ara tatili 24 Ocak-4 Şubat: Yarıyıl tatili

Yarıyıl tatili 11-15 Nisan: 2. dönem ara tatili

2. dönem ara tatili 17 Haziran 2022: Dönem sonu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşımında yer alan video