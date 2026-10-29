Toyota, hibrit, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli araçlarda kullanılabilecek yeni bir platform geliştiriyor. Yeni altyapıyla yakıt verimliliğinin yüzde 15'ten fazla artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Toyota, farklı motor seçeneklerini aynı temel altyapıda buluşturacak yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu sayede aynı platform kullanılarak benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araçlar üretilebilecek.

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Yeni sistemin merkezinde ise daha kompakt bir yapıya sahip 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor bulunuyor.

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Yeni platform pek çok avantaj sunacak.

Toyota'nın geliştirdiği platform, farklı motor seçeneklerinin aynı temel mimari üzerinde üretilmesine olanak tanıyacak. Böylece şirketin geliştirme ve üretim maliyetlerini azaltması, aynı zamanda pazarın ihtiyaçlarına göre farklı araç seçenekleri sunması hedefleniyor. Platformun bir diğer avantajı ise iç mekân ve tasarım konusunda daha fazla esneklik sağlaması. Toyota, hibrit ve plug-in hibrit sistemlerin batarya yerleşimi nedeniyle yolcu alanından ödün vermeyeceğini belirtiyor.

Yüzde 15'ten fazla verimlilik hedefi

Yeni platform için geliştirilen 1,5 litrelik dört silindirli motor, atmosferik ve turbo seçenekleriyle sunulacak. Toyota, motoru elektrik motorları ve güç kontrol sistemleriyle birlikte geliştirdiğini açıklıyor. Şirket, yeni hibrit sisteminde yakıt verimliliğini yüzde 15'in üzerinde artırmayı hedefliyor. Bu gelişmenin daha düşük mekanik sürtünme, iyileştirilmiş ısı yönetimi ve elektrik kayıplarının azaltılmasıyla sağlanması planlanıyor

Yeni Corolla da bu platformu kullanacak.

Toyota'nın yeni platform stratejisinin önemli örneklerinden biri, 2027'de tanıtılması planlanan yeni Corolla olacak. Modelin tamamen elektrikli, benzinli, hibrit ve plug-in hibrit seçenekleriyle sunulması bekleniyor.