iQOO'nun yeni cihazı Z1'in MediaTek Dimensity 1000+ kullanacağı biliniyordu. İlk kez bu telefonla birlikte gün yüzüne çıkacak işlemci bekleyenleri heyecanlandırıyor. Bugün de telefon hakkında bir dizi özellik ortaya çıktı.

Akıllı telefon üreticileri, ilerleyen teknolojiye bağlı olarak kendilerini sürekli geliştirmek durumunda. Rekabetin asla son bulmadığı bu sektörde, telefonlar üzerinde yapılan en küçük değişimin bile çok büyük değeri bulunuyor. İşlemcilerin telefon açısından önemini de göz önüne alırsak üreticilerin işlemci konusunda yaptıkları tercihler telefonun akıbetini belirliyor desek yanlış olmaz.

Vivo'nun bu haftanın başında iQOO Z1 cihazı üzerinde çalıştığını öğrenmiştik. Cihazın en dikkat çeken yanı ise Vivo'nun işlemci seçerken aldığı karardı. Daha önce hiçbir telefonla gün yüzüne çıkmamış MediaTek Dimensity 1000+, bu cihazda kanlı canlı karşımıza çıkacak. Vivo, henüz yeni tanıtılmış bir işlemciyi cihazında kullanarak risk mi aldı yoksa telefonun piyasaya damga vurmasını mı sağlayacak hamleyi mi yaptı, ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.

Şu ana kadar sadece işlemcisinden haberdar olduğumuz iQOO Z1 hakkındaki yeni bilgiler, bir Çin sertifika sitesinden ortaya çıktı. Chinese 3C'den alınan bir telefon sertifikasının iQOO Z1'e ait olduğu düşünülüyor ve bu bağlamda cihazın bazı özellikleri de gün yüzüne çıkmış oldu.

Cihazda 44 W hızlı şarj desteği ve 5G bulunuyor:

Bu özelliklerden biri, cihazın günümüz teknolojisine ayak uydurarak 5G bağlantı sağlamasıyken, diğeri ise günümüzün en önemli ihtiyaçlarından biri hızlı şarj. Cihaz, 44 W'a kadar hızlı şarj desteği vererek kullanıcılarını mutlu edecekmiş gibi duruyor.

Oyun odaklı akıllı telefonlar, son zamanlarda gündemi meşgul eden en önemli konulardan biri. Sektöre yeni giriş yapmalarına rağmen çokça ilgi toplayan birçok oyun telefonu bulunuyor. Ancak bahsedilen bu oyun telefonları pek cep dostu bir tavır sergiliyor diyemeyiz, güçlü bir bütçe isteyen diğer oyun telefonları yerine iQOO Z1'i tercih ederek bir nebze bütçenizi rahatlatabilirsiniz.