Vivo G1 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni G serisinin ilk modeli Vivo G1 5G’yi tanıttı. Gücünü Samsung imzalı Exynos 980 yonga setinden alan cihaz, 4,500mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor.

Akıllı telefon piyasasının yenilikçi markalarından Vivo, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi Vivo G1 5G’yi gün yüzüne çıkardı. Çinli şirketin üst seviye G ailesinin ilk üyesi olan akıllı telefon, iddialı özellikleri kadar zarif tasarımıyla da bir hayli dikkat çekiyor. Dilerseniz, lafı daha fazla uzatmadan Vivo G1 5G’nin özelliklerine yakından göz atalım.

Vivo G1 5G, FHD+ (1080 x 2400 piksel) çözünürlüğe 409 ppi piksek yoğunluğuna sahip 6.44 inç AMOLED ekranla geliyor. Ekranın üstünde ise 32 MP selfie kamerasını barındıran damla çentik bulunuyor. Telefonun arka kamera kurulumunda 48 megapiksel birincil sensör, 120 derece görüş alanına sahip 8 megapiksel geniş açılı lens, 2 megapiksel portre lensi ve 2 megapiksel makro lens bulunuyor.

Vivo G1 5G tasarımı

Vivo G1 5G’nin hem ön hem de arka kamerası, 4K video kayıt yeteneğine sahip. Ek olarak, cihazdaki ön ve arka kameraların aynı anda video çekimi yapabildiğini de söylemeden geçmeyelim. Yüz tanıma kilidine sahip akıllı telefon, buna ek olarak ekrana gömülü parmak izi teknolojisini de destekliyor. Cihazda ayrıca GPS, Bluetooth 5.0, Çift Bantlı Wi-Fi ve NFC gibi bağlantı destekleri de yer alıyor.

Gücünü, Samsung tarafından üretilen sekiz çekirdekli Exynos 980 yonga setinden alan Vivo G1 5G, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Grafik tarafında Mali-G76 işlemcisini kullanan 5G’li akıllı telefon, 44W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh’lık bataryası ile iddialı bir pil ömrü vadediyor. 161,2 x 74,7 x 8,7 mm ölçülerinde ve 181g ağırlığında olan Vivo G1 5G, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.

Vivo G1 5G fiyatı

Vivo G1 5G’nin 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama varyantı için 3.498 yuanlık (yaklaşık 495 dolar - 3.531 TL) bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Cihazın Çin dışında hangi ülkelerde piyasaya çıkacağı ise şimdilik belli değil.

Vivo G1 5G özellikleri