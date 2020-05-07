MediaTek Dimensity 1000+'ı Duyuruldu: İşte Özellikleri

MediaTek, düzenlediği bir çevrimiçi etkinlikle amiral gemisi telefonlarda kullanılacak yeni işlemcisi Dimensity 1000+'ı duyurdu. Dimensity 1000'in gelişmiş bir versiyonu olan Dimensity 1000+'ın en etkileyici özelliği, 144 Hz ekranlara destek veriyor oluşu.

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan MediaTek, çok uzun bir süredir akıllı telefon üreticilerine donanım noktasında hizmet veriyor. Şirket tarafından geliştirilen işlemciler, daha çok giriş ve orta segment telefonlara güç veriyor olsa da MediaTek, amiral gemisi segmentinde de varlık göstermek istiyor. Şimdi yeni bir etkinlik düzenleyen MediaTek, bir süre önce piyasaya sürdüğü Dimensity 1000 işlemcisinin gelişmiş versiyonu olan Dimensity 1000+'ı duyurdu.

MediaTek Dimensity 1000+, gerek gelişmiş performansı gerek sunduğu 5G desteği gerekse yüksek yenileme hızı desteği ile sektörün önemli oyun kurucularından bir tanesi olacak gibi görünüyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, MediaTek'in yeni üstün performanslı işlemcisinin detaylarına yakından bakalım.

MediaTek'in Dimensity 1000+ işlemcisi, 2020 model amiral gemisi telefonlarda adeta bir standart haline gelen yüksek tazeleme oranına sahip ekranlara destek veriyor. Bu bağlamda elini korkak alıştırmayan MediaTek ekibi, 144 Hz ekran panellerine bile destek veriyor. Bu destek, tüketicilerin kusursuz bir görüntü akışı deneyimi yaşayacakları anlamına geliyor.

MediaTek, Dimensity 1000'i genel hatlarıyla geliştirerek Dimensity 1000+'ı oluşturdu. Bu bağlamda yeni işlemcinin daha optimize bir performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz. MediaTek, yaptığı açıklamalarda yeni işlemcinin özellikle 5G desteği konusunda optimize edildiğini ve artık daha kararlı 5G bağlantıları kurulabildiğini ifade ediyor. Ayrıca bu işlemci 5G ile 4G arasında kesintisiz geçiş yapabiliyor ve bu da tüketicilere kesintisiz bir iletişim deneyimi vadediyor.

MediaTek'in Dimensity 1000+ işlemcisi, oyun ve genel kullanım deneyimi için de geliştirilmiş özelliklere sahip. "HyperEnging 2.0" teknolojisine sahip olan işlemci, tüketiciler için çok daha yüksek performanslı bir oyun deneyimi sunarken MiraVision görüntü kalitesi motoru ile de ekran kalitesini ciddi anlamda iyileştiriyor.

MediaTek yetkililerinin düzenlediği çevrimiçi etkinlik, Dimensity 1000+'ın tüm özelliklerini ortaya koymadı ancak teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmayı başardı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda bu işlemcinin ilk kez, kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek iQOO marklı bir telefonda yer alacağı ve bu telefonun duyurulması ile birlikte Dimensity 1000+'ın diğer detaylarının da ortaya çıkacağını belirttiler.