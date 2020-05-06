NFC ile Tüm Telefonlara Ters Kablosuz Şarj Gelecek

NFC Forum, akıllı telefonların daha küçük cihazları NFC ile kablosuz olarak şarj etmesini sağlayacak yeni standardını duyurdu. Bu özellikle, telefonlar daha küçük cihazlar için şarj birer istasyonu haline gelebilirler.

NFC (Yakın Alan İletişimi), birçok telefonda bulunan ve telefonunuzun diğer cihazlara bağlanmasına veya etkileşim kurmasına izin veren bir kablosuz teknoloji. Teknolojinin arkasındaki kuruluş olan NFC Forum, NFC'li akıllı telefonların veya şarj cihazlarının cihazlara 1 W çıkışlı güç vermesini sağlayacak yeni bir standardı duyurdu.

Wireless Charging Specification (WLC) adı verilen yeni standart, NFC'li akıllı telefonların gelecekte kulaklıkları veya akıllı saatleri kablosuz olarak şarj edebileceği anlamına geliyor. Akıllı telefon üreticileri, bir süredir ters kablosuz şarj' özelliğini zaten sunuyordu. Ancak çoğunlukla premium telefonlarda gördüğümüz bu özelliği sunmak için özel bir teknoloji kullanılması gerekiyordu. WLC ile birlikteyse NFC'li bütün telefonlarda ters kablosuz şarj özelliği sunulabilecek.

Yeni standart, tüm akıllı telefonları şarj istasyonuna dönüştürecek

NFC Forum'un web sitesinde yayınlanan basın açıklamasına kurum, NFC'li cihazların daha küçük pille çalışan IoT cihazlarını 1 W'a kadar şarj etmesine izin veren WLC'yi resmen duyurdu ve duyuruyla birlikte yürürlüğe soktu. Şarj hızı etkileyici gelmeyebilir, ancak akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve diğer benzeri küçük cihazları makul bir sürede şarj etmek yeterli olabilir.

WLC teknolojisi aslında geçtiğimiz yıl gelmesi planlanan bir standarttı. Ancak teknolojinin yürürlüğe konması bugünü buldu. Basın bülteni, dünya üzerinde yaklaşık 36 milyar IoT cihaz bulunduğunu ve bunların çoğunun WLC ile kablosuz olarak şarj edilebileceğini belirtiyor. Şu anda, teknolojinin ürünlerde ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda herhangi bir tarih yok.

NFC'li akıllı telefonlar, daha küçük cihazları şarj edebilecek

WLC, NFC özellikli bir cihazlarda tek bir antenin hem iletişimi hem de şarjı yönetmesini sağlayacak. Bu özellik 13.56 MHz temel frekansı kullanıyor ve güç aktarımını kontrol etmek için NFC bağlantısını destekliyor. NFC, sabit bir taşıyıcı sinyali sağlamak için gücün bir NFC etiketine aktarılmasına izin veriyor.