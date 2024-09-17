MediaTek Dimensity 9400'ün Geekbench sonuçları ortaya çıktı. OPPO Find X8 ile yapılan testler, bu işlemcinin Apple'ın A18 Pro'sundan daha yüksek performanslı olduğunu ortaya koydu.

Tayvanlı yarı iletken devi MediaTek, bir süredir Dimensity 9400 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sektör kaynaklarından gelen haberlere göre ultra güçlü bir yapıya sahip olacak yeni işlemci, gelecek ay düzenlenecek bir etkinlikte resmen duyurulacak.

Şimdiyse yaklaşmakta olan işlemciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. MediaTek Dimensity 9400 ile çalışacağı bilinen OPPO Find X8, Geekbench testine girdi. Test sonuçları ilginçti zira MediaTek Dimensity 9400, iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max'e hayat veren A18 Pro işlemciden daha iyi performans veriyordu.

İşte OPPO Find X8'in Geekbench sonuçları

Yapılan testler sonucunda MediaTek Dimensity 9400, tek çekirdekli işlemlerde 2.889, çok çekirdekli işlemlerde ise 8.833 puan aldı. Apple'ın A18 Pro'su ise tek çekirdekli testlerde 3.429 puan, çok çekirdekli testlerde ise 8.790 puan almayı başarmıştı. Yani MediaTek Dimensity 9400, yüksek güç gerektiren çok çekirdekli işlemlerde Apple A18 Pro'yu geride bırakmış durumda.

Tabii burada önemli bir detay var. Geekbench'te yapılan testler, gerçek kullanımda beklentileri karşılayamayabiliyor. Üstelik burada iOS ve Android işletim sistemleri farkları da var. Yani her iki telefonu da eline alan bir kullanıcı, iPhone 16 Pro'nun OPPO Find X8'den çok daha iyi bir deneyim sunduğunu hissedebilir.

A18 Pro'nun Geekbench testlerine ilişkin sonuçlar için: