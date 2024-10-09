Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S25 serisine güç vereceği ortaya çıkan Dimensity 9400, iddialı yapay zekâ özellikleri ile tanıtıldı.

MediaTek, yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400'ü tanıttıı. Geçtiğimiz gün Samsung Galaxy S25 serisinde kullanılacağı ortaya çıkan Dimensity 9400, önceki nesle göre %35 oranında güç artışı ve yapay zekâ özelliklerine odaklanıyor.

Dimensity 9400, dört adet Cortex-X4 çekirdeğine sahipken, en hızlısı 3.62GHz hızında çalışıyor. Ayrıca verimlilik açısından geliştirilmiş Cortex-A720 çekirdekleri ile donatılmış ve bu çekirdekler önceki modellerdeki 2.0GHz hızına kıyasla 2.4GHz hızında çalışıyor. Çip, TSMC'nin N3E işlem teknolojisini kullanarak %40'a kadar daha fazla güç verimliliği sağlıyor. Ayrıca yeni Arm Immortalis-G925 GPU ile grafik işlem gücünde %44'lük bir verimlilik artışı sunuyor.

Teknik açıdan neler sunuyor?

Dimensity 9400'ün donanım iyileştirmeleri arasında bellek yapısında da büyük geliştirmeler var. %100 artan L2 ve %50 artan L3 önbellek kapasitesinin yanı sıra, 10,7 Gbps hızında LPDDR5X bellek arayüzü kullanıyor. Bu, Dimensity 9400'ü kullanacak telefonların daha az RAM’e ihtiyaç duyarak daha hızlı performans göstermesine katkı sağlıyor.

MediaTek, bu yeni işlemcisinin Geekbench 6.2'de tek çekirdek testinde 3.055, çok çekirdek testinde ise 9.600 puan elde ettiğini ve AnTuTu benchmark testinde ise 2,8 milyona ulaştığını belirtiyor.

Bulut destekli yapay zekâ özellikleri sunabilecek

En dikkat çekici yeniliklerden birine gelecek olursak yeni "Agentic AI Engine" ile gelen NPU (Neural Processing Unit) özelliği. Bu, telefonda LoRA eğitimi ve yüksek kaliteli video üretimi gibi yapay zekâ özelliklerini mümkün kılan ilk mobil işlemci olma özelliğini taşıyor.

MediaTek, yapay zekâ işlemlerinin hem cihaz üzerinde hem de bulutta daha etkili çalışmasını sağlamak amacıyla "Agentic Apps Store" isimli bir platform da oluşturmayı planlıyor. Bu sayede akıllı telefon üreticileri, belirli yapay zekâ işlemlerine bulut üzerinden erişim sağlayabilecek.

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