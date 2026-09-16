MediaTek, Android telefonları uçuracak yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9600 Pro’yu tanıttı.

Android telefon deyince akla gelen ilk firmalardan biri MediaTek’tir. Öyle ki şirketin işlemcilerini birçok farklı telefonda görüyorduk. Şimdi ise firma, amiral gemisi yeni en üst seviye mobil çipi Dimensity 9600 Pro’yu bizlerle buluşturdu.

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Şirketin TSMC’nin 2nm üretim süreciyle hayata geçirdiği ilk çip olma özelliğini taşıyan sistem, ARM’ın yeni C-çekirdek mimarisini merkeze alıyor. Gelin akıllı telefonlar için neler sunacağına bakalım.

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Dimensity 9600 Pro neler sunuyor?

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İşlemci, bünyesinde toplamda 33 milyardan fazla transistör barındırıyor. Üretim teknolojisinin 3nm seviyesinden 2nm seviyesine çekilmesi, çip düzeyinde işlemci mimarisi değişikliklerinden bağımsız olarak %14 performans artışı ve %23 güç tasarrufu sağlıyor.

Dimensity 9600 Pro, dördüncü nesil "tümü büyük çekirdek" konfigürasyonunu devam ettiriyor. Çipte 2+3+3 şeklinde dizilmiş bir CPU yapısı var. Sistem; 4,55 GHz frekans hızına çıkan ve her biri 2 MB L2 önbelleğe sahip 2 adet C2-Ultra süper büyük çekirdek, 4,35 GHz hızında çalışan 1 MB L2 önbellekli 3 adet C2 Pro büyük çekirdek ve 3,10 GHz hızında çalışan 512 KB L2 önbellekli 3 adet ek C2 Pro çekirdekten oluşuyor. Toplamda 16 MB L3 önbellek ile birleşen mimari, çip genelinde 34,5 MB önbellek miktarına ulaşıyor. MediaTek, Dimensity 9500’e kıyasla sunulan %21’lik L2 önbellek artışının ağır yük altında bellek erişim gecikmelerini azaltacağını aktarmış.

MediaTek’in açıkladığı resmi verilere göre yeni CPU mimarisi, bir önceki nesil Dimensity 9500’e göre tek çekirdek performansında %17, çoklu çekirdek performansında ise %15 artış vaat ediyor. Güç tüketimi tarafındaki iyileşmeler ise oldukça belirgin; ultra büyük çekirdekler %37 daha az güç harcarken, eşdeğer zirve performans noktalarında çoklu çekirdek güç tüketiminde %61 azalma elde edilebiliyor.

Sentetik performans testlerinde bu mimari değişimlerin karşılığı net bir şekilde görülüyor. Geekbench 6.4 testlerinde Dimensity 9600 Pro, tek çekirdekte 4.276 puan ve çoklu çekirdekte 12.650 puan elde etmeyi başardı. Kıyaslama yapacak olursak bir önceki nesil Dimensity 9500 aynı testte 3.666 tek çekirdek ve 11.014 çoklu çekirdek puanına sahipti.

Dimensity 9600 Pro, mobil endüstride LPDDR6 bellek ve UFS 5.0 depolama standartlarını destekleyen ilk işlemci unvanını da kazandı. Yeni nesil LPDDR6 bellek standardı, LPDDR5X’e kıyasla %33 daha yüksek performans sunuyor. Depolama tarafında yer alan UFS 5.0 ise çift kanallı UFS 4.0 çözümlerine kıyasla sıralı okuma ve yazma hızlarını tam iki katına çıkarıyor.

Grafik tarafında yeni G2-Ultra NX GPU birimi var. MediaTek, bu yeni GPU’nun önceki nesle göre %27 daha yüksek zirve performans sunduğunu ve aynı zirve çıkışında %24 daha az güç tükettiğini belirtmiş. Işın izleme performansı %18 artarken, işlemci oyunlarda kare hızlarını 185 fps seviyelerine kadar çıkabiliyor. Kamera tarafında 4K çözünürlükte 240 fps ağır çekim kaydı yapabilen Imagiq 1290 ISP yer aldığını ekleyelim. Ayrıca çift NPU yapısı sayesinde gelişmiş yapay zekâ performansı da sunuyor. Bu alanda performans %51 artarken güç tüketimi %40 düşürülmüş.